Mocne uderzenia w Stoczni Cesarskiej. Prokultura zaprasza

Już na początku XX wieku ze Stoczni Gdańskiej, wtedy nazwanej Cesarską, wypływały pierwsze U-Booty i łodzie torpedowe. Naszym celem jest obudzenie muzyką ich wraków, wyciągnięcie z podziemi i ustawienie na wysokich rusztowaniach tak, by na nowo pokazać potęgę tego miejsca.

Nukefest w Prokulturze 27.04

Spodziewajcie się połączenia dźwięków, których tu jeszcze nie było. Żadnej sceny chillout, żadnych dywanów i klejenia się do ścian. Na to wydarzenie zapraszamy Wojowniczki i Wojowników, którzy jeśli schodzą z parkietu, to tylko do schronu.

Dwie sceny, dwa różne światy, w których stery przejmą headlinerzy, którzy gromadzą pełne kluby od lat.

Hardcore Area

I:Gor (MOH / PRSPCT / HERESY)

Splatter (Kielce Terror Squad)

Rave Kitten (Wwa)

Braindropah (3city)

P_error (Ersatz)*

Techno Stage

Tom Palash (Tama / Subraum)

Larix (Brwsh / Luzztro)

Pako (Ersatz)

Pend Mechanical (Ersatz)

Butch (Ersatz)*

Wstęp:

30zł - przedsprzedaż i ulotka

35zł - na bramce

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!