Morska Szkoła Podstawowa w Gdańsku otrzyma imię słynnego podróżnika, Aleksandra Doby

W środę, 24 października, w godzinach od 13 do 14.30 podróżnik wraz z grupą około 28 uczniów weźmie udział w spływie kajakowym Motławą (start i meta z Przystani Żabi Kruk). Tego samego dnia o godz. 18.00 w szkole Aleksander Doba spotka się ze uczniami, rodzicami i mieszkańcami dzielnicy.

Główna uroczystość nadania placówce imienia odbędzie się w czwartek, 25 października o godz. 10.00 w szkole przy ul. Rogalińskiej 17. Weźmie w niej udział prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz.

Przygotowania do nadania szkole imienia trwają od początku bieżącego roku szkolnego. Uczniowie podczas lekcji wychowawczych poznają historię podróżnika. W klasach powstają okolicznościowe gazetki poświęcone kajakarzowi oraz plakaty.

Na stronie Morskiej Szkoły Podstawowej w Gdańsku powstała też zakładka poświęcona przyszłemu patronowi. Aleksander Doba to polski podróżnik, kajakarz, zdobywca i odkrywca. Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent. Również jako pierwszy opłynął całe polskie wybrzeże z Polic do Elbląga oraz Polskę po przekątnej z Przemyśla do Świnoujścia. Dwukrotny złoty, srebrny i brązowy medalista Otwartych Akademickich Mistrzostw Polski w kajakarstwie górskim.

Powrót Doby do Polski po przepłynięciu kajakiem Atlantyku