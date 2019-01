Morska Szkoła Podstawowa w Gdańsku otrzyma imię słynnego podróżnika, Aleksandra Doby. W czwartek wybrał się z uczniami na kajaki

Uroczystość, z udziałem podróżnika oraz prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, odbędzie się w czwartek, 25 października o godz. 10.00 w szkole przy ul. Rogalińskiej 17.

W przeddzień Aleksander Doba wybrał sie z uczniami na na spływ kajakowy Motławą

Aleksander Doba to polski podróżnik, kajakarz, zdobywca i odkrywca. Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent. Również jako pierwszy opłynął całe polskie wybrzeże z Polic do Elbląga oraz Polskę po przekątnej z Przemyśla do Świnoujścia. Dwukrotny złoty, srebrny i brązowy medalista Otwartych Akademickich Mistrzostw Polski w kajakarstwie górskim.

