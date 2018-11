Most 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Gdańsku otwarty. Wyspa Sobieszewska ma nowoczesne połączenie z lądem

Nowy most zastąpi stary most pontonowy, który łączył Wyspę Sobieszewską ze światem od 1973 roku. Nowy zwodzony most ma długość wraz ze skrzydłami ponad 180 m.

- Most 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Sobieszewie uważam za otwarty - powiedział Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, rozpoczynając oficjalne funkcjonowanie nowej inwestycji.

- Brakowało tej stałej przeprawy. Myślę, że wszyscy mieszkańcy i turyści mieli już dosyć tych problemów z mostem - mówił wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

W uroczystości otwarcia poza Pawłem Adamowiczem i Dariuszem Drelichem uczestniczyli: Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański, Zbigniew Zieliński, biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej oraz przedstawiciele Rady Miasta Gdańska oraz Rady Dzielnicy Wyspy Sobieszewskiej.

Budowa nowego mostu zaczęła się w styczniu 2017 r. Miał być przejezdny wiosną 2018 r. Na opóźnienie inwestycji wpłynęły m.in. problemy podwykonawów.

Razem z mostem powstał budynek służący do obsługi obiektu, przebudowano i wyremontowano skrzyżowanie ulic Nadwiślańskiej - Turystycznej i drogi wojewódzkiej 501 oraz skrzyżowanie ulic Sobieszewskiej - Łąkowej - Piaskowej.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: