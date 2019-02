Motocyklista jechał 198 km/h w Tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Pirat drogowy miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów [wideo]

W niedzielę 26.02.2019, o godz.11:50 funkcjonariusze drogówki kontrolowali prędkość w Tunelu im. Biskupa Gocłowskiego. W pewnym momencie "namierzyli" kierującego motocyklem marki yamaha, który jechał z prędkością 198 km/h, tam, gdzie dozwolona prędkość wynosiła 70 km/h.

Policjanci natychmiast zatrzymali tego kierującego do kontroli. Okazało się, że kierowcą był 26-latek z Gdańska. Podczas sprawdzania jego danych, okazało się, że na mężczyźnie ciążył sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych , który obowiązywał go od 15.11.2018 do 15.05.2020 r.

Policyjna akcja "Prędkość" w Gdańsku

Akcję "Prędkość" policjanci prowadzili w Gdańsku w miniony weekend. Działania przede wszystkim miały na celu uświadomienie kierującym, jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą zbyt szybka jazda samochodem.

Funkcjonariusze ruchu drogowego w trakcie akcji korzystali z nowoczesnych laserowych mierników prędkości, w tym z pojazdów wyposażonych w wideorejestratory.

Podczas akcji "Prędkość" policjanci ujawnili 84 wykroczeń w ruchu drogowym dotyczących przekroczenia dozwolonej prędkości. Aż sześciu kierowców straciło prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.

W piątek i sobotę funkcjonariusze gdańskiej drogówki zatrzymali do kontroli jeszcze pięciu innych kierowców, którzy w sposób rażący przekroczyli dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym. Wszyscy oni stracą uprawnienia do kierowania na najbliższe trzy miesiące.

Zatrzymani pijani kierowcy

W trakcie akcji „Prędkość” policjanci ruchu drogowego zatrzymali też 3 osoby, które będąc w stanie nietrzeźwości, kierowały samochodem. Wśród nich był 42-latek z Gdańska, który mając w wydychanym powietrzu 2 promile, wsiadł za kółko seata. Zatrzymany także został kierowca bmw, który był pod wpływem promila alkoholu, oraz kierujący fiatem który miał w wydychanym powietrzu 0,6 promila.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!