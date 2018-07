Mrożonki warzywne "Mroźna Kraina" z Biedronki zostały wycofane ze sprzedaży z powodu ryzyka wystąpienia bakterii listeria monocytogenes. Firma Jeronimo Martins Polska SA, właściciel sieci Biedronka, zamieściła na swojej stronie komunikat. Przed spożyciem tych mrożonek ostrzega także Główny Inspektorat Sanitarny. Osoby, które zakupiły te produkty, mogą je zwrócić do sklepu.

Nasza decyzja jest podyktowana dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa produktów i ma na celu wyeliminowanie nawet znikomego ryzyka spożycia składnika mogącego mieć wpływ na zdrowie konsumentów, jeśli produkt nie został przygotowany według instrukcji podanych na opakowaniu przez producenta - czytamy w komunikacie.

Które mrożonki warzywne "Mroźna Kraina" z Biedronki wycofane?

- Wyżej wymienione produkty nie powinny być spożywane - informuje Główny Inspektor Sanitarny.

Listeria monocytogenes - jak się chronić?

CO TO JEST LISTERIOZA?Informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

Czy pojemniki do przechowywania żywności są bezpieczne?

Firma, która dostarcza mrożonki do sieci Biedronka, informuje w komunikacje, że w związku z potencjalną niezgodnością mikrobiologiczną mrożonej kukurydzy użytej do produkcji, podjęła decyzję o prewencyjnym wycofaniu z obrotu niżej wymienionych produktów.Osoby, które zakupiły poniższe produkty:z datą przydatności do 06.2020, proszone są o ich zniszczenie lub zwrócenie do punktu sprzedaży, w którym zostały nabyte - czytamy na stronie internetowej sieci Biedronka.- Podkreślamy, że badania kontrolne ww. produktów nie wykazały żadnych nieprawidłowości - informują przedstawiciele Greenyard Frozen Poland. - Inicjatywa wycofania wynika ze zobowiązania do podejmowania maksymalnych środków ostrożności, mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności.Jak się ochronić przed listeriozą? Główny Inspektor Sanitarny przypomina, że warzywa z mrożonek należy ugotować przed spożyciem. Dotyczy to również sytuacji, gdy mrożone warzywa są dodawane do sałatek, produktów typu smoothie czy dipów - informuje GIS.- Należy zawsze przygotowywać żywność zgodnie z instrukcją zawartą na etykiecie produktu.Listerioza stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Jej czynnikiem etiologicznym jest Listeria monocytogenes. Bakterie Listeria wydalane są z kałem zakażonych zwierząt. Są one szeroko rozpowszechnione w środowisku, a ogniska zatruć pokarmowych przez nie wywoływane są rejestrowane na całym świecie.Do zakażenia człowieka dochodzi na skutek bezpośredniego kontaktu z wydalinami i wydzielinami zakażonego zwierzęcia (m.in. bydła, owiec, kóz, drobiu), bądź tez przez spożycie skażonej żywności. Wrotami zakażenia są przewód pokarmowy, uszkodzona skóra, błony śluzowe, łożysko.U kobiet w ciąży, po okresie inkubacji trwającym około 3 tygodni, pojawiają się objawy grypopodobne lub objawy wynikające z zapalenia dróg moczowych. Na skutek zakażenia może dochodzić do obumarcia płodu i poronień lub też wrodzonej listeriozy u noworodka.U osób dorosłych najczęściej nie występują żadne objawy zakażenia.U osób starszych i z obniżoną odpornością na skutek zakażenia może dochodzić do zapalenia opon mózgowych, mózgu i sepsy.Głównie polega na:- zastosowaniu właściwych środków ochronnych na farmach zwierząt,- przestrzeganiu zasad higieny na każdym etapie procesu przygotowywania żywności.- należy pamiętać o myciu rąk każdorazowo np. przed spożywaniem posiłków, po kontakcie ze zwierzętami, po wyjściu z toalety.W leczeniu listeriozy stosuje się antybiotyki.