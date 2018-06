Przed nami mecz, z powodu którego ma się zaroić od kibiców także w Trójmieście. Mowa o spotkaniu Anglii z Belgią, które zaplanowano w czwartek, 28 czerwca na godz. 20. Czy fani tych reprezentacji pojawią się także w strefie kibica na Targu Węglowym w Gdańsku?

Trening reprezentacji Anglii przed hitowym starciem z Belgią

Na Stadionie Kaliningrad, mogącym pomieścić 35 tys. widzów, rozegrane zostały już mecze mistrzostw świata. 16 czerwca Chorwacja pokonała Nigerię 2:0. Potem było już tylko ciekawiej, bo 22 czerwca Serbia przegrała 1:2 ze Szwajcarią, chociaż prowadziła do 1:0 do 52 minuty, a 25 czerwca Hiszpania zremisowała 2:2 z Maroko, chociaż do 90 minuty przegrywała 1:2.Zapowiada się pasjonujące widowisko pewnych udziału w 1/8 finału drużyn. Ale to było do przewidzenia już przed pierwszymi spotkaniami w grupie G.- Mamy zapytania od grup kibiców z Anglii i Belgii o możliwość pobytu w Gdańsku - tłumaczył nam przed mistrzostwamiz Gdańskiej Organizacji Turystycznej. - Najczęściej te osoby deklarują, że chcą przyjechać do Gdańska dwa dni wcześniej, pojechać na mecz do Kaliningradu i wrócić z niego do Gdańska, aby zostać na kolejne dwa dni.Za Gdańskiem przemawia dobra sieć połączeń lotniczych oraz morskich. Co ważne, Trójmiasto to także bogata baza noclegowa, która na czas mundialu w Rosji oferuje konkurencyjne dla Obwodu Kaliningradzkiego ceny.- Nasze ostrożne szacunki to 3-4 tysiące Anglików i Belgów w Gdańsku - mówi Brandt. - Opieramy to na danych z Portu Lotniczego, który nie może ich sprecyzować z prostej przyczyny. Na bilecie nie widać, czy to turyści, którzy przylecą do Polski, czy kibice, którzy chcą też zobaczyć później mecz w Kaliningradzie. Nie będzie to więc skala tłumów znana nam z Euro 2012. Zakładamy jednak, że ci kibice będą w Gdańsku widoczni.To tutaj pokazany zostanie na telebimie mecz Anglia - Belgia, który rozpocznie się o godz. 20. Wcześniej, od godz. 16, będzie można oglądać Polaków "mecz o honor" z Japonią.