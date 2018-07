W trwających mistrzostwach świata miało szansę zaprezentować się 736 zawodników. Tylu bowiem piłkarzy zgłosili trenerzy 32 reprezentacji grających na mundialu. Swój akcent na MŚ w Rosji, w postaci Sławomira Peszki, miała też Lechia.

Reprezentowali oni 64 ligi od tych najbogatszych po tak egzotyczne jak ekstraklasa Gwatemali, Gwinei czy Finlandii. Spośród wszystkich reprezentowanych na mistrzostwach lig największy udział mają rozgrywki z krajów europejskich. W sumie kluby ze Starego Kontynentu reprezentowało aż 542 graczy z 35 lig, czyli prawie trzy czwarte wszystkich zawodników.Najwięcej przedstawicieli miała ekstraklasa angielska, bo 106. Na kolejnych miejscach uplasowały się ekstraklasa hiszpańska (76 zawodników) oraz niemiecka Bundesliga 62 zawodników. Pierwszą pod względem liczby piłkarzy, pozaeuropejską ligą, była ekstraklasa... Arabii Saudyjskiej. Rozgrywki te z 32 uczestnikami mundialu zajęły 7 miejsce. Za wspomnianymi ekstraklasami Anglii, Hiszpanii, Niemiec oraz Włoch, Francji i Rosji. Nasza rodzima Lotto Ekstraklasa reprezentowana przez 4 piłkarzy zajęła 30 miejsce wspólnie z ekstraklasą Szwajcarii. Ciekawostką jest fakt, że reprezentacje Senegalu i Szwecji nie sięgnęły po reprezentantów lokalnych rozgrywek, choć ekstraklasa Szwecji była reprezentowana przez trzech zawodników, grających jednak w innych reprezentacjach niż Szwecja. Z kolei najwyżej klasyfikowaną ligą w rankingu UEFA, która nie dostarczyła ani jednego przedstawiciela na mundialu to rozgrywki ekstraklasy Czech.Jednak nie tylko reprezentanci najwyższych klas rozgrywkowych byli reprezentowani na mundialu. Dziesięć niższych lig miało swoich przedstawicieli w osobach 35 graczy. Wśród nich najliczniej było reprezentowane zaplecze angielskiej ekstraklasy (22 zawodników). Na mundialu było również 2 trzecioligowców, Egipcjanin Sam Morsy piłkarz Wigan Athletic i nigeryjski bramkarz Francis Uzoho występujący w III-ligowym hiszpańskim Deportivo Fabril.Skoro już jesteśmy przy klubach to aż 308 drużyn dostarczyło swoich reprezentantów na mistrzowską imprezę. Najwięcej ich w Rosji miał Manchester City, bo aż 16, kolejny w tej klasyfikacji to Real Madryt z 15 graczami, a na trzecim miejscu uplasowała się FC Barcelona 14 zawodników. Na kolejnych miejscach w tej klasyfikacji znalazły się: Chelsea (13 piłkarzy), PSG (12), Tottenham (12), Bayern Monachium (11), Juventus Turyn (11), Manchester United (11) i na dziesiątym miejscu uplasował się pierwszy pozaeuropejski klub w tej klasyfikacji, czyli Al-Hilal Rijad z Arabii Saudyjskiej mający na mistrzowskiej imprezie aż 10 zawodników.Legia Warszawa, która miała dwóch reprezentantów w Rosji uplasowała się na 89 miejscu wspólnie z 60 innymi klubami. Gdańska Lechia, którą na mundialu reprezentował Sławomir Peszko zajęła w tej klasyfikacji 150 miejsce, takie samo jak chociażby Fenerbahce Stambuł, FC Brugge czy Dynamo Kijów. A który europejski klub nie mający reprezentanta na mundialu zajmuje najwyższe miejsce w rankingu UEFA. To będąca na 38 miejscu Sparta Praga, dla porównania najwyżej sklasyfikowany polski klub (Legia Warszawa) zajmuje 54 miejsce.No tak być na mundialu to zupełnie co innego niż zagrać na nim. Tego w tym roku doświadczyło 602 zawodników z czego aż 461, czyli 76 proc. grało w ligach europejskich. Najwięcej zawodników wykorzystał trener Tunezyjczyków, zagrało ich 22, na przeciwnym biegunie są Australijczycy, których zobaczyliśmy w akcji tylko 15. Adam Nawałka skorzystał z 21 piłkarzy, co dało naszej kadrze w tej klasyfikacji drugie miejsce , wspólnie z reprezentacjami Anglii, Belgii, Francji i Chorwacji, czyli jesteśmy tak dobrzy jak półfinaliści mundialu.Tych 602 zawodników reprezentowało 255 klubów z 56 lig. Najliczniejsza jest reprezentacja angielskiej ekstraklasy (98 graczy), na drugim miejscu uplasowała się ekstraklasa Hiszpanii (69) a za nią ekstraklasa Niemiec (55).Wśród klubów które dostarczyły najwięcej graczy, którzy wystąpili na mundialu pierwsze miejsce zajął Real Madryt wspólnie z Manchesterem City (zagrało po 15 piłkarzy). Poza tym w pierwszej dziesiątce tego zestawienia są trzy kluby angielskiej ekstraklasy: Chelsea Londyn (zagrało 12 graczy), Tottenham (12) i Manchester United (11). Najlepszym, zaś pozaeuropejskim klubem jest Al-Hilal Rijad z Arabii Saudyjskiej, którego 9 przedstawicieli zagrało w Rosji. Lechia Gdańsk z jednym reprezentantem, który wystąpił, a nie tylko był, na mundialu zajęła 124 miejsce w tej klasyfikacji, zaś Legia Warszawa z dwoma graczami była 75.Przed nami półfinały. Zostały cztery drużyny, więc 92 zawodników może liczyć na występ. Najwięcej spośród kandydatów do gry o finał reprezentuje ekstraklasę angielską. Jest ich 47 czyli ponad 51 procent wszystkich uprawnionych do gry. Na następnych miejscach są: ekstraklasa francuska (12 graczy) i ekstraklasa hiszpańska (także 12 zawodników). Spoza klubów europejskich w półfinałach może zagrać ledwie dwóch piłkarzy. Są to Belgowie Axel Witsel reprezentujący chiński Tianjin Quanjian oraz Yannick Carassco z (a jakże chińskiego) Dailan Yifang.W półfinałach, jeżeli chodzi o kluby to na czele plasuje się angielski Tottenham, który ma 9 przedstawicieli. Na kolejnych miejscach są: Chelsea Londyn (7 graczy), Manchester City (7), Manchester Utd. (7).Z zespołów które grały finały europejskich pucharów najliczniejszą reprezentację ma Liverpool (4 zawodników). Triumfator Ligi Mistrzów - Real Madryt oraz finaliści Ligi Europy, czyli Atletico Madryt i Olympique Marsylia mają w półfinałach tylko po trzech przedstawicieli.