Muse: Drones World Tour w Multikinie. Wygraj zaproszenie!

Film "Drones World Tour" składa się z materiału zmontowanego z występów podczas trasy koncertowej w 2016 roku. Zawiera największe hity MUSE, takie jak "Psycho", "Madness", "Uprising", "Plug in Baby", "Supermassive Black Hole" i "Knights of Cydonia". Koncertowa superprodukcja jest pełna obłędnych efektów specjalnych, które idealnie uzupełniają pomysłową scenografię występu. Nie zapominajmy o obecności tego, czego oczekują wszyscy fani zespołu - najwyższej jakości dźwięku i obrazu.Oprócz muzyki i wnikliwego spojrzenia na proces twórczy kapeli warto zaznaczyć także obecność w filmie materiałów zarejestrowanych przez autonomiczne drony filmujące widownię, gigantyczne ekrany i wyjątkowy układ laserów LED, które tworzą niesamowity, dystopijny świat."The New York Times" opisał koncert MUSE na żywo jako "niekończąca droga do kolejnych punktów kulminacyjnych - czyli to, co koncert chce zaprezentować za pomocą wszelkich dostępnych środków".Matt Bellamy powiedział: "Symbioza między ludzkością, a technologią zawsze leżała w zasięgu moich zainteresowań". "Drones" wydaje się być bardzo ciekawą nowoczesną metaforą tego, czym ona jest. Chciałem zaszczepić w ludziach pytanie o rolę technologii w naszym życiu i to, czy jest ona naszym sprzymierzeńcem, czy wrogiem."Muse: Drones World Tour zobaczymy 12 lipca 2018 r. o godzinie 20:00 w Multikinie w Gdańsku.Czas trwania: 90 min.dystrybutor: TRAFALGAR-RELEASINGProdukcja: UK, 2018Reżyseria: Tom Kirk, Jan Willem SchramWersja: Oryginalna, AngielskiCeny biletów: Gdańsk 26 złBilety w sprzedaży w kasach kin i na stronie: https://multikino.pl/ Dla naszych czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie na projekcję koncertowego widowiska Muse: Drones World Tour 12 lipca w Multikinie w Gdańsku. Pierwsza osoba, która wyśle maila na adres: adrianna.sulska@polskapress.pl, w tytule maila wpisując: Muse Multikino Gdańsk KONKURS, zaś w treści maila wpisując swoje imię i nazwisko , wygra podwójne zaproszenie na projekcję Muse: Drones World Tour.