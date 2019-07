Muzeum na wodzie w Gdańsku. Inauguracja projektu

Ministerstwo w takich sprawach jest hojne - mówi Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, który uczestniczył w inauguracji „Muzeum na wodzie”. - Przeznaczyliśmy na ten projekt 1 mln zł i to dowód, że nie będziemy pieniędzy żałować na pamięć o tak kluczowym miejscu dla polskiej polityki historycznej, jaką jest Westerplatte.

Pasażerskie statki będą kursowały między przystanią przy Moście Wapienniczym a Westerplatte do połowy września. W minioną sobotę projekt Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (współpracuje przy nim Żegluga Gdańska) pn. „Muzeum na wodzie” rozpoczął się od inauguracyjnego rejsu jednostką o wdzięcznej nazwie „Marina”.

- Jest wielkie zainteresowanie tym projektem ze strony zwiedzających - mówił Karol Nawrocki. - Oczywiście, turyści i mieszkańcy wiedzą, że różne statki pływają z Gdańska na Westerplatte cały rok. Jednak w trakcie tych rejsów nie ma opowieści przewodnika o dawnym Gdańsku, nie ma opowieści o Westerplatte i o tym, jakie są plany dotyczące tego miejsca. To jest nowość, którą my wprowadzamy. Łączymy historię z turystyką.

Karol Nawrocki podkreślił, że „Muzeum na wodzie” to kolejny etap „synergii” między instytucją kultury, jaką jest Muzeum II Wojny Światowej, a Westerplatte - miejscem wypełnionym symboliką i wartościami. - Ostatecznym celem ma być budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku, na które czekają Polacy, na które czeka cały świat - dodał.

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej podkreślił, że Wolne Miasto Gdańsk było "laboratorium nazizmu" i dziś nie należy ocieplać jego wizerunku.

- Mieczysław Jałowiecki, gdy przybył do Gdańska jeszcze przed podpisaniem ostatniego aktu Traktatu Wersalskiego, zapisał w notatkach swoje obserwacje. Stwierdził w nich, że Niemcy, mimo że przegrali I wojnę światową, nie porzucili swojej idei zamykającej się w słowach "Deustchland, Deustchland uber alles". Doświadczali tego Polacy mieszkający w Wolnym Mieście Gdańsku. Patrzę na powiewającą biało-czerwoną flagę przy Muzeum II Wojny Światowej, którą wieszałem niemal osobiście, a z drugiej strony Motławy patrzę na biało-czerwoną, którą wywiesił Urząd Miasta Gdańska. To jest ta sama, biało-czerwona flaga, flaga tej samej Polski. Ona zobowiązuje nas, byśmy pamiętali nie o laboratorium nazizmu, jakim było WMG, ale wspominali tych, którzy cierpieli za przywiązanie do polskości. Tej opowieści nie da się przytoczyć bez polskiego Westerplatte.