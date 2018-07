Adam Stachowiak, gość programu MuzoTok, nagrał swoją pierwszą płytę w wieku 4 lat. W dorosłym życiu jego kariera przebiega równie ciekawie. Wideoklip do utworu "Mamo" ma już prawie 14 milionów wyświetleń. - Teraz czas na nową płytę z zespołem Adam Stachowiak. Mam nadzieję, że uda się nam ją nagrać jak najszybciej - mówi w rozmowie z Tomaszem Dereszyńskim. Jak powstał utwór "Mamo", czy żona wtrąca się w jego twórczość, dlaczego nie pije alkoholu, o wspomnieniach z The Voice of Poland - dowiecie się oglądając MuzoTok.

