Muzyczne UGięcie 2019. Po 4 latach przerwy, organizatorzy znów szukają chętnych zespołów

Muzyczne UGięcie to nie tylko koncerty. To realizacja nagrań w profesjonalnych warunkach, autorski wideoklip dla najciekawszego uczestnika przeglądu i statuetki dla wygranych.

W tegorocznej edycji organizatorzy zdecydowali się na artystyczny eksperyment. Chcą, aby płyta wydana w 2019 r. stanowiła składankę coverów artystów z 20-lecia międzywojennego, nagranych w dowolnej aranżacji - niezależnie od gatunku muzycznego reprezentowanego przez zespół.

Nabór do projektu rozpoczął się 15 lutego. MUG otwarty jest na nowe formacje, dźwięki i pomysły muzyczne. Grasz rocka? Rapujesz? Obracasz winylami? Cokolwiek to jest, na pewno warto to zaprezentować na Muzycznej Scenie Alternatora.

Podobnie jak w ubiegłych latach projekt zostanie rozbity na kilka etapów. Do czerwca 2019 w Sali koncertowej Oliwskiego Ratusza Kultury, w miarę napływu zgłoszeń, obywać się będą koncerty uczestników. Przez cały ten czas będzie możliwość nawiązania współpracy z innymi muzykami i zaprezentowania się szerszej publiczności.

Do końca września 2019 organizatorzy planują realizację nagrań z wybranymi zespołami, a w grudniu finałowy koncert połączony z premierą nowej płyty.

W projekcie mogą wziąć zespoły, w których przynajmniej jeden z członków ma status studenta trójmiejskiej uczelni. W przypadku UG, jako Alma Mater projektu zgłosić się mogą również pracownicy i absolwenci tej uczelni.

To już szósta edycja projektu zapoczątkowanego w 2011r., w czasie którego wydane zostało 5 płyt z ponad 50 zespołami z Trójmiasta i okolic. Rekrutacja trwa do momentu wykorzystania limitu możliwych koncertów.

