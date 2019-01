Muzyka dobra na jesienną chandrę

Intymna podróż

Za oknem ciemno i ponuro, a temperatura niebezpiecznie zbliża się do poziomu zera? Najnowszy album Basi Kawy pt. „Zdobyłeś” zawiera piosenki, które z pewnością każdego obudzą z marazmu i wprawią w lepszy humor. To zbiór jedenastu autorskich, intymnych kawałków, które dzięki swojej różnorodności dotrą do wrażliwych słuchaczy bez względu na wiek. Osobom szukającym dodatkowej dawki energii w walce z szarymi deszczowymi dniami z pewnością wpadną w ucho piosenki „W samym środku chwili” oraz „Nie, nie, nie”, które zadziałają lepiej niż filiżanka rozgrzewającej kawy. Tych, którzy szukają chwili zadumy, do refleksji na pewno skłonią melancholijne ballady: tytułowa „Zdobyłeś” czy utwór „Głodny”. Szczególnie wyróżniająca się jest piosenka kończąca album, pt. „Czy wiesz”, która każe słuchaczowi zastanowić się nad tym, czy panująca w codzienności rutyna skupiająca się na pracy i wieczornym siedzeniu przy komputerze nie powoduje w jego życiu pustki. Odbiorcy tęskniący za letnimi temperaturami i egzotycznym klimatem z pewnością docenią kawałek „Pomóż mi”, który dzięki melodiom zaczerpniętym z muzyki Bliskiego Wschodu pozwoli im przenieść się w orientalne klimaty i wrócić do wakacyjnych chwil, nie myśląc o panującej za oknem jesiennej słocie.

Nuta inspiracji od najbliższych

Najnowszy album Basi Kawy pt. „Zdobyłeś” pełen jest poruszających i intymnych tekstów. Skąd autorka czerpie inspirację do pisania tak osobistych piosenek? - Największym źródłem inspiracji i rozwoju muzycznego jest moje codzienne przebywanie z bliskimi. Tu jest moja motywacja i radość z życia. Miłość do męża i dwójki naszych dzieci sprawia, że znalezienie natchnienia do napisania kolejnego kawałka nie jest wcale trudne – mówi Basia Kawa. – Bez nich moje piosenki nie byłyby tak prawdziwe emocjonalnie, tak osobiste, pełne przeżytych doświadczeń. Dlatego właśnie płytę „Zdobyłeś”, która swoją premierę ma w listopadzie, dedykuję mojemu mężowi. Mam nadzieję, że muzyka na niej zawarta wprawi jej odbiorców w dobry nastrój i niczym ulubiony, miękki koc otuli dobrymi wspomnieniami i pozytywnymi emocjami. Ta jesień nie będzie smutna!

Wychowana w Sędziszowie Małopolskim Basia od zawsze była blisko muzyki, a to za sprawą dziadkai ojca, którzy przekazywali córce i wnuczce wiedzę o instrumentach oraz zaszczepiali w niej zainteresowanie muzyką. Pierwsze trzy lata gry na skrzypcach Basia trenowała pod okiem dziadka, który grał także na flecie, pianinie, klarnecie i cymbałach. Również tata artystki przyczynił się do jej muzycznej edukacji. Odkrył w niej talent wokalny, inspirował ją do udziału w festiwalach piosenki i pomagał w pierwszych scenicznych występach. – Tata pisał muzykę do wierszy, abym mogła brać udział w konkursach regionalnych. Na pierwszy zawiózł mnie, kiedy miałam 7 lat. – wspomina Basia.

Basia Kawa jest posiadaczką jedynych w Polsce elektrycznych, 5-strunowych skrzypiec marki Jordan skonstruowanych na zamówienie u Johna Jordana, który zgodził się zaprojektować spersonalizowany instrument. W 2013 roku Basia Kawa wraz z zespołem muzyków wydała pierwszą płytę „Małe szczęście”, z którą koncertowała między innymi podczas Witamina Jazz Festiwalu w Sandomierzu czy na Olsztyńskich Nocach Bluesowych. W 2018 roku przyszedł czas na kolejne wydawnictwo. Płyta „Zdobyłeś”, dostępna od listopada, zawiera 11 autorskich, intymnych piosenek w języku polskim, które w swej melodyjności kryją pozytywny przekaz.