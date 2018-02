Podczas imprezy 28-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem swojego 23-letniego kolegę, który z obrażeniami ciała trafił do szpitala - takie są ustalenia śledczych dotyczące niedzielnego zdarzenia na gdańskim Przymorzu. 28-latek usłyszał już zarzut za popełnione przestępstwo, a sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę, 11 lutego br. dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że chwilę wcześniej młody mężczyzna został zaatakowany nożem w jednym z mieszkań na gdańskim Przymorzu. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce ustalili, że kilku mężczyzn w mieszkaniu spożywało alkohol.- Między mężczyznami doszło do sprzeczki -. - W pewnym momencie jeden z nich, 28-latek wyciągnął nóż i zaatakował 23-latka. Pokrzywdzony z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Interweniujący policjanci zatrzymali czterech obywateli Ukrainy. Trzech mężczyzn zostało przesłuchanych w charakterze świadka, czwarty z nich 28-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie pod zarzutem uszkodzenia ciała oraz narażenia na utratę życia i zdrowia swojego znajomego. Mężczyzna był nietrzeźwy, w wydychanym powietrzu miał ok. 1,40 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.Na podstawie zebranych materiałów prokurator przedstawił sprawcy zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Następnie na wniosek śledczych sąd zastosował wobec 28-latka areszt tymczasowy na 3 miesiące.Za popełnione przestępstwo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.