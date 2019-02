Na Klinicznej urodziło się ostatnie dziecko. Szpital się przeprowadza, a na Zaspie z powodu braku miejsc na porodówce odsyła się pacjentki

Będzie miał na imię Józef. Takie imię wybrali jego rodzice Michalina i Krzysztof Grabowscy dla swojego synka, który oficjalnie uznany został za ostatniego noworodka urodzonego w słynnym szpitalu Kliniczna. W uroczystym powitaniu symbolicznego, ostatniego gdańszczanina, który przyszedł na świat w tym szpitalu, wzięli udział – p.o. prezydenta Aleksandra Dulkiewicz, rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, dyrektor UCK Jakub Kraszewski , prof. Krzysztof Preis, kierownik Kliniki Położnictwa, dr n. med. Iwona Domżalska-Popadiuk, kierownik Kliniki Neonatologii oraz przełożona pielęgniarek i położnych Tasija Kalogridou. Na blok porodowy mama chłopczyka Michalina Grabowska trafiła nie z miasta, a z oddziału patologii ciąży. Maleńki Józio urodził się za pomocą cesarskiego cięcia w poniedziałek 4.02.2019 r. rano, tuż przed godz. 9. Ważył 3475 g a w skali Abgar dostał 10 punktów, co świadczy, ze jest w pełni zdrowy. Ze względu jednak na fakt, że jest on wcześniakiem – póki co chłopczyk przebywa w inkubatorze.

O tym czy zostanie on przewieziony wraz z innymi noworodkami do CMN, czy też będzie mógł wrócić do domu zanim zakończy się przeprowadzka, zdecydują lekarze z Kliniki Neonatologii, którzy się nim opiekują. Póki co maleńki Józek słodko śpi w inkubatorze i nawet nie wie jaki wór prezentów przygotował dla władze miasta Gdańska, uczelni i szpitala. Od p. o.. prezydenta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz chłopczyk dostał m.in. bujaczek. Wśród podarunków od rektora GUMed i dyrekcji UCK znalazły się też m.in. misie, kocyki i różne akcesoria do pielęgnacji niemowląt. Kilkanaście godzin wcześniej bo w niedzielę o godz. 12, 19 , również za pomocą cesarskiego cięcia przyszły na świat na Klinicznej bliźnięta – Jagoda i Franek. Ich mama pracuje w szkolnym sekretariacie i studiuje pedagogikę, tata prowadzi własną działalność gospodarczą. Jeszcze dziś wczesnym rankiem wydawało się, że to im przypadną tytuły ostatniej dziewczynki i ostatniego chłopca w historii szpitala Kliniczna, jednak Los zdecydował inaczej.

Podczas gdy w jednym z pomieszczeń Kliniki Położnictwa trwała ta wzruszająca uroczystość powitania małego Józefa, w szpitalu odbywało się wielkie pakowanie medycznej aparatury, która wynajęta przez UCK firma przetransportuje w ciągu dwóch najbliższych dni do nowego lokum w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Specjalne, odpowiednio wyposażone karetki, w tym słynna „N-ka" od rana przewożą do nowej siedziby Kliniki Neonatologii najmłodszych pacjentów. Ostatnie noworodki z Klinicznej pojadą do CMN w środę rano. W ciągu tych kilku dni „technicznego zamieszania" - jak to określił rektor GUMed prof. Marcin Gruchała zespół lekarzy, położnych i pielęgniarek neonatologicznych będzie dyżurował w obu szpitalach – w starym na Klinicznej oraz w nowym – w CMN. Do przeprowadzki Klinicznej zarząd Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przygotowywał się i to bardzo starannie od dawna. Zakładano, że operacja przebiegnie sprawnie, Kliniczna ani na dzień nie miała przerwać pracy, jedynie na kilka dni ograniczyć liczbę przyjmowanych porodów. Taką też informację dyrekcja UCK przekazała wojewodzie pomorskiemu. Ciężarne szturmują szpital na Zaspie Pech chciał, że dziś przed południem kilkadziesiąt mieszkanek Gdańska i okolic w zaawansowanej ciąży poczuło objawy zbliżającego się porodu. A w związku z tym., że od ub. piątku - Kliniczna wstrzymała przyjęcia pacjentek z miasta, przyszłe mamy zaczęły szturmować szpital na Zaspie. W efekcie ok. godz 13 Szpital na Zaspie został kompletnie zatkany. Nie mamy ani jednego wolego miejsca. Analizujemy sytuację na oddziale patologii ciąży, staramy się wypisać pacjentki, których stan na to pozwala, by wygospodarować choć kilka wolnych miejsc dla ciężarnych, którym przyjęcia nie da się odmówić. - Nie mamy ani jednego wolego miejsca – alarmował ok. godz. 15 dr n. med. Maciej Socha, ordynator Oddziału Położnictwa i Ginekologii. Z tego powodu do innych szpitali odesłano 20 pacjentek, w Izbie Przyjęć czekało jeszcze 7 ciężarnych kobiet. - Analizujemy sytuację na oddziale patologii ciąży, staramy się wypisać pacjentki, których stan na to pozwala, by wygospodarować choć kilka wolnych miejsc dla ciężarnych, którym przyjęcia nie da się odmówić.

