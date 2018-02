Na naszych stołach króluje mięso. W 2017 roku przeciętny Polak zjadł 78,5 kg (© Pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne)

Mięso nieustannie cieszy się dużą popularnością wśród Polaków. W dobie wzrostu świadomości konsumenckiej coraz częściej zwracamy uwagę na jego jakość i wpływ na zdrowie. Niezależnie od rodzaju mięsa, warto pamiętać o kilku zasadach, które pomogą wybrać odpowiedni i bezpieczny produkt.

Spożycie mięsa w naszym kraju utrzymuje się od lat na stabilnym poziomie. Jak wynika z szacunków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, przeprowadzonych w październiku ubiegłego roku, przeciętny Polak w 2017 roku zjadł 78,5 kg mięsa. Najwięcej jemy wieprzowiny – średnio 40,5 kg. Na kolejnych pozycjach znajdują się drób – 30 kg oraz wołowina – 2,2 kg. Mięso wciąż zajmuje ważne miejsce wśród upodobań kulinarnych większości Polaków. Jednocześnie, konsumenci coraz częściej poszukują informacji na temat jego jakości i roli, jaką odrywa w zdrowej, dobrze zbilansowanej diecie.



Mięso dostarcza organizmowi cennego białka z kompletem niezbędnych aminokwasów. Ponadto jest źródłem niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu witamin i składników mineralnych. Wśród nich znajdują się ważne przeciwutleniacze – witaminy A, E i C – a także odpowiadające za metabolizm komórkowy i poprawiające przemianę materii witaminy z grupy B, w tym witamina B12 oraz witamina PP, odpowiadająca m.in. za prawidłowy poziom glukozy we krwi. Spożywając mięso, dostarczamy naszemu organizmowi również ważnych składników mineralnych, takich jak magnez czy potas.



Szukając odpowiedniej jakości mięsa, konsumenci wybierają produkty pochodzące od polskich dostawców, a także lokalnych producentów, słynących z tradycyjnych wyrobów. Z przeprowadzonego w ubiegłym roku na zlecenie E.Leclerc badania „Konsument na rynku żywności tradycyjnej i regionalnej” wynika, że najczęściej kupowane w tej kategorii są wędliny (33 proc. respondentów), a w czołówce plasuje się także kiełbasa (15 proc.). Źródło pochodzenia mięsa to jednak tylko jeden z aspektów, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie.



Ekspert przygotował zestaw praktycznych porad, które pomogą podjąć decyzję podczas wizyty w sklepie:



Zwracaj uwagę na oznaczenia Bezpiecznym wyborem jest mięso pakowane przez producenta, które posiada dokładne dane o partii produkcyjnej, dacie ważności oraz właściwościach produktu. W ten sposób możemy zidentyfikować hodowcę i stado, z którego pochodzi surowiec. Czytając etykiety na opakowaniu dowiemy się także między innymi o obecności dodatku białka, jeżeli pochodzi ono z innych źródeł zwierzęcych niż dany produkt.



Pytaj sprzedawcę Jeśli kupujesz mięso, które nie jest zapakowane, masz prawo zapytać sprzedawcę o jego miejsce pochodzenia czy warunki hodowli zwierząt w gospodarstwach. Warto również wiedzieć, czy mięso posiada certyfikat zgodności z unijnymi wymogami.



Zwróć uwagę na wygląd Mięso, które nazywamy czerwonym nie powinno być blade, ale posiadać ładny kolor i być zdrowo nasycone mioglobinami. Po przekrojeniu produktu i kontakcie z tlenem, sprawiają one, że mięso staje się jeszcze bardziej czerwone, wręcz bordowe, a w niektórych miejscach nawet brązowe. Wołowina powinna mieć marmurkowy, biały lub kremowy wzór z tłuszczu. W mięsie krów karmionych trawą może przyjmować jasnożółty odcień. Każdy inny kolor będzie oznaką, że produkt jest nieświeży, a wszelkie plamy i wykwity go dyskwalifikują. W przypadku drobiu, wybieraj ten, który jest bladoróżowy. Ciemny kolor dyskwalifikuje mięso drobiowe.



Sprawdzaj świeżość Mięso nie powinno mieć zapachu (posiada jedynie jego prekursory, które zaczynają funkcjonować pod wpływem wysokiej temperatury). Jeśli ma ono kwaśny zapach, nie jest świeże. Musi być ponadto sprężyste i śliskie. Przed zakupem upewnij się, że mięso nie jest gąbczaste i lepiące. Powinno się ono także odkształcać po naciśnięciu.



Bezpieczniej w sklepach Mięso dostępne na bazarach powinno budzić nasz niepokój. Nie mamy pewności z jakimi produktami, w jakich warunkach oraz ile czasu było przechowywane. Dlatego mięso kupowane w sklepach jest dużo bardziej bezpieczne!

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.