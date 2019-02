Na południu Gdańska powstanie pierwsze takie całoroczne lodowisko. Miasto właśnie rozpoczyna proces inwestycyjny

Całoroczne lodowisko miejskie, z którego korzystać będą mieszkańcy, amatorzy i pasjonaci sportów zimowych, a także sportowe grupy łyżwiarskie, hokejowe oraz curlingowe powstanie na południu Gdańska, przy ul. Ostrzyckiej, nieopodal projektowanej Nowej Jabłoniowej. Prezydent Paweł Adamowicz poinformował dziś, że rozpoczął się proces inwestycyjny nowego całorocznego lodowiska, którego wybudowanie planowane jest w latach 2021-22.

- W Gdańsku powstanie całoroczne lodowisko, gdyż obecnie nie mamy wystarczających obiektów dla dynamicznie rozwijających się sportów lodowiskowych w Gdańsku. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy przeprowadzaliśmy analizy rynku sportów zimowych, rozmawialiśmy ze środowiskami zainteresowanymi powstaniem lodowiska. Naszymi partnerami są przedstawiciele sportów łyżwiarskich, hokejowych i curlingowych oraz amatorskie drużyny sportowe. Chcielibyśmy, aby ta inwestycja powstała w ścisłej współpracy ze środowiskiem użytkowników. Chcemy, aby to lodowisko odpowiadało na potrzeby wszystkich środowisk związanych z lodowiskiem. A przede wszystkim, aby rozszerzyło ofertę rekreacyjną dla mieszkańców naszego miasta – mówił prezydent Paweł Adamowicz.

W ciągu ostatnich miesięcy dokonano już wstępnej analizy pomorskiego rynku sportów zimowych, popytu na usługi całorocznego lotniska, analizy lokalizacyjnej, wstępnych kosztów budowy i eksploatacji oraz analizy SWOT. Odbyły się również wizyty studyjne w Poznaniu, gdzie funkcjonuje lodowisko całoroczne.

Jak informują urzędnicy, brano pod uwagę siedem lokalizacji na terenie całego miasta. Były to na południu Gdańska – Narodowe Centrum Sportów Motorowych, obszar Czerwonego Mostu, obszar Centrum Południe, a także Królewskie Wzgórze czy Centrum Czasu Wolnego oraz dwie lokalizacje w pobliżu już działających obiektów czyli Stadionu Energa i hali Ergo Arena.

- Rekomendowana lokalizacja to Centrum Południe, w okolicy przyszłego węzła komunikacyjnego Warszawska – Jabłoniowa - Bulońska oraz w pobliżu budowanych właśnie obiektów edukacyjnych. To jest przestrzeń w ramach której moglibyśmy czynić dalsze kroki w ramach tej inwestycji. Jest tutaj działka miejska o powierzchni ok. 2 ha, która w zupełności pozwoli w przyszłości zaprojektować na niej obiekt kubaturowy jakim jest lodowisko z wszystkimi wariantami – mówi Marcin Dawidowski, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych. O tej lokalizacji przesądziło dobre skomunikowanie, rozwojowa dzielnica i pobliże placówek edukacyjnych – dodał Dawidowski.

Przed urzędnikami przygotowanie koncepcji inwestycji uwzględniająca różne warianty. Działania te planowane są na rok 2019. Do końca 2019 roku nastąpi również wybór wariantu koncepcji, który będzie realizowany. W 2020 roku opracowana zostałaby dokumentacja projektowa. Rok 2021 to uzyskanie pozwolenia na budowę, wybór modelu finansowego oraz rozpoczęcie procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót. Budowa obiektu planowana jest na lata 2021 – 22.

Budowa całorocznego lodowiska popierana jest przez środowiska sportowe łyżwiarskie, hokejowe oraz curlingowe, a także przez amatorskie drużyny hokejowe. Wśród użytkowników lodowiska będą również indywidualni mieszkańcy, uczniowie i przedszkolaki.

- Łyżwiarskie grupy sportowe obecnie nie mają gdzie trenować. Obiekty istniejące w Gdańsku nie pozwalają na treningi sportowe. Potrzebny jest w naszym mieście obiekt, który pozwoli na rozwój wyczynowego sportu. Trzeba pamiętać, że treningi sportowe trwają cały rok, nie tylko zimą. W takim mieście jak Gdańsk, które ma wielkie tradycje łyżwiarskie i hokejowe lodowisko całoroczne jest bardzo potrzebne – mówił Jacek Hołubowski, przedstawiciel środowisk łyżwiarskich.

Potrzebę budowy całorocznego obiektu, w którym mogłyby się odbywać treningi potwierdzali również Arkadiusz Bruliński z Pomorskiego Klubu Hokejowy 2014 oraz Henryk Skowroński prezes Gdańskiego Klubu Curlingowego.