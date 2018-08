Rekrutacja na uczelniach państwowych w zasadzie już się zakończyła (wyjątki to np. etnofilologia kaszubska na UG, na którą nabór ponownie ruszy we wrześniu, czy dodatkowy nabór na niektóre kierunki na AWFiS), ale wciąż na kandydatów czekają uczelnie niepubliczne. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Wyjątkiem jest Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Sopocie, na którym można studiować psychologię w różnych odsłonach (zarówno przez trzy albo pięć lat, w obu przypadkach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym; w ofercie jest też psychologia dla magistrów lub licencjatów).- W przypadku psychologii dla magistrów i licencjatów niezbędny jest dyplom ukończenia studiów, w pozostałych przypadkach liczy się kolejność zgłoszeń i próg kwalifikacyjny, który wynosi 95 punktów, a składają się na niego wyniki z dwóch przedmiotów zdanych na maturze - informujeNatomiast sama kolejność zgłoszeń obowiązuje np. w Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku.- Nabór nie jest zbyt skomplikowany, wystarczy przyjść do naszego biura rekrutacji z kompletem dokumentów, lub zapisać się on-line. Zaznaczam, że nie ma limitu miejsc, więc i z dostaniem się na wybrany kierunek nie powinno być problemów - informuje. Dodaje też, że rekrutacja trwa do końca września - zarówno w przypadku studiów I i II stopnia. A wśród najpopularniejszych kierunków podaje filologię angielską i szwedzką, a także pedagogikę oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną.- Z nowych propozycji dla przyszłych studentów polecamy zarządzanie z takimi specjalnościami jak: zarządzanie w sporcie, zarządzanie start-upem, marketing, zarządzanie logistyką czy informatyka w zarządzaniu – wylicza Sikora.W trakcie naboru jest także Wyższa Szkoła Bankowa. - WSB w Gdańsku wraz ze swoim oddziałem w Gdyni od kwietnia do października prowadzi nabór na 15 kierunków I stopnia i 5 kierunków II stopnia, a także na jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe oraz studia MBA.- W tym roku akademickim w WSB Gdańsk poszerzyliśmy ofertę dydaktyczną o dwa nowe kierunki na studiach I stopnia: administrację oraz multimedia i grafikę komputerową, natomiast na studiach II stopnia nowością jest kierunek zarządzanie studia trzysemestralne, które są skierowane dla absolwentów studiów inżynierskich - mówi- Aktualnie prowadzimy rekrutację w ramach projektu "D.N.A. WSB - Dydaktyka, Nauka, Administracja - Zintegrowany Program Rozwoju WSB", dzięki któremu wybrane specjalności na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, turystyka i rekreacja, informatyka oraz zarządzanie są dofinansowane ze środków unijnych – dodaje przedstawicielka uczelni.Mirka Siergiej mówi też, że w WSB największą popularnością cieszą się od lat sztandarowe kierunki uczelni: finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie również turystyka i rekreacja, pedagogika, prawo i prawo w biznesie oraz wszystkie kierunki inżynieryjne- Ku naszemu zadowoleniu wprowadzone w tym roku nowości: administracja oraz multimedia i grafika komputerowa, również zainteresowały kandydatów – podkreśla Siergiej.Z kolei Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku, oferująca studia na kierunku informatyka oraz grafika na chętnych czeka do 26 września.- Na kierunku Informatyka (studia inżynierskie I stopnia) student zapoznaje się między innymi z technikami baz danych, zasadami budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz językami programowania takimi jak JAVA i C++. O przyjęciu na kierunek decyduje kolejność zgłoszeń. Kierunek Grafika (studia licencjackie I stopnia) oferuje interdyscyplinarne zajęcia łączące tradycyjne techniki z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych.Studenci korzystają z odpowiednio przystosowanych pracowni np.: komputerowej, malarstwa, fotografii oraz typografii. Decyzja o zakwalifikowaniu na studia podejmowana jest w oparciu o rozmowę rekrutacyjną, podczas której kandydat przedstawia swoje portfolio oraz pracę na zadany przez Akademię temat, który w tym roku brzmi:. Terminy kolejnych rozmów rekrutacyjnych to 8 i 22 września 2018- informujeWarto wiedzieć, że uczelnie publiczne także oferują płatne studia. Nabór trwa np. na Uniwersytecie Gdańskim.- Rekrutacja na studia niestacjonarne odbywa się do końca września, ale obowiązują różne terminy aplikacji na poszczególne kierunki. Ważne, aby kandydaci sprawdzali czas aplikacji, po którym nie można już się zarejestrować na konkretny kierunek- tłumaczy