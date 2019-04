Nadchodzi „Czas na ser”

Lidzbark Warmiński 31.05.- 2.06 Dziedziniec Hotelu Krasicki

Hasło „Czas na ser” jest rozpoznawalne w całej Polsce i na stałe zadomowiło się w kalendarzu imprez promujących tradycyjne serowarstwo. Warmia jest naturalnym wyborem do promocji zdrowej żywności. Będzie smacznie i bardzo naturalnie. Najlepsze receptury i niespotykane dodatki takie jak zioła i przyprawy sprawią że wystawcy oferują wyjątkową żywność.

Szukając pomysłu na spędzenie weekendu warto zapoznać się z cyklicznym wydarzeniem odbywającym się w Lidzbarku Warmińskim. Dziewiąta edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Serów Farmerskich i Tradycyjnych „Czas na ser” to możliwość poznania bogactwa smaku naturalnych wyrobów z różnych regionów Polski. Festiwal odbywać się będzie w dniach 31 maja – 2 czerwca 2019. Pierwszy dzień przeznaczony jest dla serowarów, dwa kolejne dni to otwarta formuła festiwalu w której mogą uczestniczyć wszyscy chętni. Będzie można spróbować różnych gatunków serów wytwarzanych przez lokalnych producentów na małą skalę. To również doskonała okazja do rozmów z serowarami i uzyskanie informacji u źródła. Warto spróbować jak smakuje prawdziwa wieś i ser wykonany z dbałością i dużą dawką cierpliwości.

W trakcie Festiwalu odbywają się Warsztaty Smaku, które są doskonałą okazją na poznanie bogactwa gatunków serów i ich właściwości smakowych. Tylko wtedy można poznać aromat sera i „triki” na wydobycie jego najlepszych cech. Doświadczeni i renomowani kucharze wskażą jak używać serów i wzbogacać własną kuchnie o ciekawe pomysły na potrawy z dodatkiem serów tradycyjnych. Wydarzenie przeznaczone jest dla całych rodzin. Oprócz stoisk organizatorzy zapewniają również inne atrakcje tak aby każdy gość festiwalu „Czas na ser” był zadowolony.

Jak co roku gwarantowana jest wyśmienita atmosfera zarówno dla wystawców jak i zwiedzających. Piękna lokalizacja Lidzbarka Warmińskiego oraz otoczenie Zamku Biskupów Warmińskich zachęca do zwiedzania miasteczka oraz zapoznawania się z kulturą Warmii. To długi weekend więc pobyt można zaplanować na dłuższy czas i korzystać z wszystkich atrakcji jakie oferuje Ogólnopolski Festiwal Serów Farmerskich i Tradycyjnych „Czas na ser” i Lidzbark Warmiński. To święto wytwórców serów tradycyjnych warto więc poznać pasję tych osób i cieszyć się naturalnymi smakami. Piękne krajobrazy i zabytki sprawią, że wszystko będzie smakowało lepiej a kto raz spróbuje tradycyjnych serów to zakocha się w ich smaku i będzie wracał na Festiwal co rok.