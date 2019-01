Nadchodzi zima, koniec polskiej złotej jesieni!

Załamanie pogody 2018 w październiku. Złota jesień już powoli odchodzi

Jak podaje IMGW w nocy z 21.10 na 22.10 zachmurzenie przejdzie z umiarkowanego do dużego. Nad ranem na północnym zachodzie słaby deszcz. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C, nad morzem około 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W poniedziałek, 22.10.2018 roku zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w strefie nadmorskiej okresami dość silny, w porywach do 55 km, zachodni i północno-zachodni.

Pogoda na wtorek, 23.10.2018 roku. Zdecydowanie niższe temperatury!

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, w strefie nadmorskiej dość silny, okresami silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni.

We wtorek zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 20 mm lokalnie do 25 mm. Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 80 km/h, w strefie nadmorskiej od 35 km/h do 55 km/h, w porywach do 95 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Na wtorek prognozowany jest silny wiatr. IMGW wprowadza ostrzeżenie 2 stopnia!

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, w porywach do 80 km/h, w powiatach nadmorskich do 95 km/h, z zachodu.

IMGW: Powolny napływ chłodniejszego powietrza i słaby wiatr sprawią, że ochłodzenie nie będzie jednak znacznie odczuwalne. Większe zmiany pogody czekają nas najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.

Kiedy spadnie śnieg? Złamanie pogody jeszcze w październiku

Synoptycy przewidują załamanie pogody jeszcze w październiku. Spore ochłodzenie już od poniedziałku. Opadów deszczu, a miejscami nawet deszczu ze śniegiem możemy się spodziewać już w środę, 24.10.2018 roku.

Wtedy nad Polskę napłynie zimne powietrze arktyczne, Polska natomiast znajdzie się pod wpływem niżu znad Skandynawii.

W rejonach nadmorskich wystąpić mogą silne wiatry, nawet do 100 km/h. W górach wiać będzie jeszcze mocniej, nawet do 150 km/h.

Złota polska jesień za nami. Wkracza zima. Jaka będzie?

W tym roku pogoda zrobiła nam ogromny prezent w postaci wielu słonecznych dni, także we wrześniu i październiku.

- Zdarzały się dni, kiedy nad całym krajem nie było ani jednej chmury. Był to też bardzo ciepły okres, zwłaszcza biorąc pod uwagę średnie warunki panujące zazwyczaj o tej porze roku - informuje synoptyk IMGW. - Od 5 października wystąpił tylko jeden dzień, kiedy w całym kraju temperatura powietrza nie przekroczyła 20°C, a zdarzały się takie, gdzie miejscami sięgała nawet 25°C. Niestety był to też okres bardzo ubogi w opady deszczu.

Za to, co działo się w Polsce w październiku odpowiedzialny był stacjonarny wyż znad wschodniej Europy. Teraz zaczyna słabnąć, a napływać zacznie niż znad Morza Bałtyckiego.

Prognoza pogody od 18.10 - 22.10.2018