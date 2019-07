Nadmorski Park otwiera się na gości. Weekendowa okazja, by zobaczyć osiedle za płotem

Osiedle tworzą cztery skąpane w zieleni budynki. Pomiędzy nimi znajduje się patio, urozmaicone wodną kaskadą. Naturalny charakter Nadmorskiego Parku i jego perfekcyjne wpasowanie w zielone otoczenie udało się uzyskać m.in. dzięki niskiej, trzypiętrowej zabudowie, elewacjom z drewnianymi elementami, pnącej roślinności oraz pergolom z podwieszanymi siedziskami. To idealne miejsce do relaksu i nabrania energii.

Dni otwarte to mocny punkt każdej kampanii promocyjnej dewelopera – takie imprezy pozwalają bliżej poznać osiedle i poczuć jego atmosferę.

Dla zainteresowanych kupnem nieruchomości, rozglądających się i sprawdzających aktualne oferty to okazja: można z bliska obejrzeć nie tylko wybrany lokal, ale również zapoznać się z całym osiedlem, na co z reguły w trakcie rutynowego prezentowania nie ma czasu.To również okazja, by pasjonaci mogli się przekonać na własne oczy, jak rozwija się ich miasto, a ciekawscy - jak mieszkają inni... Jest grupa osób, która na takie imprezy przychodzi po prostu dlatego, że interesuje ją, jak rozwija się miasto. Dla nich dni otwarte są okazją, by wejść na teren osiedli strzeżonych, na co dzień niedostępnych również po zakończeniu inwestycji.

A wiele z nich naprawdę warto obejrzeć od środka! Tacy pasjonaci wymieniają się potem uwagami w internecie, prowadzą merytoryczne dyskusje. Zdarzało się nawet, że deweloperzy organizowali dla takich grup specjalne spotkania.

W wielu przypadkach takie zwiedzanie jest niemożliwe również z innych względów: wykonawcy nie przewidują możliwości spacerowania nie tylko pasjonatów, ale również ewentualnych nabywców po placu budowy. Dlatego właśnie dni otwarte, organizowane przez firmy, są jedyną okazją, by odwiedzić nowe osiedle przed podjęciem ostatecznej decyzji. A w końcu dni otwarte to często po prostu ciekawe wydarzenie, z wieloma atrakcjami, bo deweloperzy wciąż poszukują nowatorskich form promocji, które przyciągną odbiorców i wzbudzą większe zainteresowanie ofertą, dlatego warto wybrać się w weekend po prostu na spacer. Co jest za tym płotem? Wszyscy zainteresowani będą mieli okazję wybrać się na taką poznawczą wyprawę w najbliższy weekend, 20-21 lipca. Swoje bramy otworzy przed gośćmi Nadmorski Park. Nazwa dokładnie oddaje dwie najważniejsze cechy tej inwestycji: lokalizację i charakter. Deweloper – firma Invest Komfort – konsekwentnie trzyma się w nazewnictwie nowych gdańskich osiedli tego klucza: Mamy już Nadmorze, Nadmorski Dwór, teraz również Nadmorski Park.

To kameralna inwestycja zlokalizowana w pięknym miejscu - w Gdańsku Brzeźnie, w pobliżu Parku Reagana, pasa rekreacyjnego i plaży (dokładny adres - al. Hallera 242). Osiedle będzie można odwiedzić w sobotę i niedzielę, w godzinach 10-15. Nawiązań do tradycji – tych historycznych i tych współczesnych – jest więcej. Po pierwsze – apartamentowce, zaprojektowane przez renomowaną pracownię architektoniczną Maarte, nawiązują stylem do letniskowego charakteru tej części Gdańska, chociaż to na wskroś współczesna architektura. Jednocześnie to kolejna inwestycja Invest Komfortu, realizująca przywróconą do łask XIX-wieczną ideę miasta-ogrodu. Odrobina luksusu Wnętrza Nadmorskiego Parku, zaprojektowane przez pracownię projektową PB/STUDIO, prezentują się równie imponująco. Całość utrzymana jest w jasnej kolorystyce i złamanych bielach, uwagę zwracają szlachetne materiały, zastosowane przy wykończeniach. Szlachetne terazzo, tapety przypominające tkaniny czy naturalne drewno - tworzą niepowtarzalny klimat. Dbałość o najwyższy standard mieszkań. W pomieszczeniach wspólnych znajdą się również biżuteryjne elementy wykończeniowe: eleganckie zegary, podświetlone oprawy dekoracyjne na klatkach z marmuru Olive Green.

Prywatna strefa relaksu i rekreacji, z pokojem wypoczynkowym, saunami - to standard w osiedlach tego dewelopera. Tutaj w sali fitness znajduje się profesjonalny sprzęt do ćwiczeń m.in. z charakterystycznym drewnianym wioślarzem, znanym z serialu House of Cards. Nowością, z którą mamy do czynienia po raz pierwszy w Nadmorskim Parku, jest strefa audiofila. Przyszli mieszkańcy zyskują dodatkowe miejsce, sprzyjające odprężeniu i spędzaniu wolnego czasu, zgodnie ze swoim stylem życia. Odwiedzający osiedle w czasie weekendowych dni otwartych będą mogli zapoznać się z tą strefą osiedla. Wielbiciele wysokiej jakości dźwięków z pewnością docenią tę okazję: na gości będzie czekał specjalista, który odpowie na wszystkie pytania i zademonstruje możliwości wysokiej jakości sprzętu muzycznego. To świetne udogodnienie dla mieszkańców, które może służyć zarówno do słuchania muzyki, jak i organizacji seansów filmowych czy wspólnego kibicowania wydarzeniom sportowym, które będzie tu można oglądać na dużym ekranie, z projektora. Gospodarze zaproszą także zwiedzających do sali klubowej ze stołem bilardowym, w której uwagę zwraca bar z kamiennym blatem i postarzanym lustrem oraz stworzony na specjalne zamówienie dekoracyjny panel z litego drewna orzechowego.

Zaproszenie na rodzinny spacer Projektanci Nadmorskiego Parku nie zapomnieli o najmłodszych. Na terenie inwestycji jest specjalnie wydzielona zewnętrzna strefa z wieloma atrakcjami takimi jak trampolina, huśtawki bocianie gniazdo i ważka, karmniki, przyrząd do zabawy z dźwiękiem. Do tej strefy zaproszone są wszystkie dzieci: w czasie, gdy animatorzy zaopiekują się najmłodszymi, rodzice będą mogli spokojnie zwiedzić i poznać całą inwestycję.

