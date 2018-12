Najbardziej niebezpieczne samochody. Strach tym jeździć! Sprawdź, w jakim aucie możesz nie przeżyć kolizji

Euro NCAP to działająca od 21 lat niezależna organizacja, która ocenia bezpieczeństwo pojazdów. Głównym elementem temu jest test zderzeniowy, składający się z czterech elementów. Oceniane jest bezpieczeństwo kierowcy i dorosłych pasażerów, dzieci na pokładzie i pieszych w razie kolizji, a także wyposażenie pojazdu w systemy bezpieczeństwa. Maksymalna nota kiedy wydawała się nieosiągalna, ale dziś uzyskuje ją wiele pojazdów, co przekłada się na ich lepszą sprzedaż. Niestety, niektóre modele samochodów uzyskują bardzo słabe oceny. Strach nimi jeździć! Co gorsza, najsłabiej wypadły pojazdy, którymi jeździ wielu Polaków. Zobacz, które auta są najbardziej niebezpieczne!