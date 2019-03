Najbardziej rozpoznawalny budynek współczesny Trójmiasta ma 10 lat

Te dwie inwestycje określają nowe ery: port, od którego zaczęła się miejska historia Gdyni i apartamentowiec, otwierający nowy rozdział jej urbanistyki.

Co ciekawe, gdyby nie budowa portu, nie byłoby miejsca na Sea Towers. Inwestycja powstała zaledwie 12 metrów od współczesnej linii brzegowej: jeszcze przed 80 laty miejsce to należało do morza. Obecne ukształtowanie jest wynikiem prac prowadzonych przy budowie portu w latach 20. i 30. minionego wieku. Skalę działań tamtych budowniczych można porównać z nowatorstwem, z jakim mieliśmy do czynienia przy wznoszeniu morskich wież. Bliskość wody sprawiła, że był to teren wyjątkowo wymagający, który musiał być odpowiednio przygotowany, by utrzymać budynek ważący ponad 140 tys. ton. Skalę projektu obrazują kolejne liczby - do wybudowania 56 tys. m kw. powierzchni, deweloper użył 42,4 tys. m kw. betonu i aż 4,3 tys. ton stali!

Wyzwanie techniczne, estetyczne i mentalne

Chyba żaden ze zrealizowanych w Gdyni po wojnie budynków nie był takim wyzwaniem technicznym, nie wzbudził takich emocji, dyskusji, nie zebrał tylu nagród i nie miał tylu krytyków.

- To była śmiała decyzja - wspomina Krzysztof Piotrowski, kierownik marketingu w firmie Invest Komfort, która zrealizował inwestycję. - Projekt wiedeńskiej pracowni architektonicznej Andrzeja Kapuścika proponował coś zupełnie innego niż to, co dotychczas budowano w mieście. Ten budynek był w całości dedykowany wizji i przyszłości.

Przez cały okres trwania budowy Sea Towers, projektanci i inwestor robili wszystko, by nadać bryle budynku wyjątkowy charakter. Doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że będzie to projekt przełomowy, który wpłynie na wizerunek miasta. W efekcie tych poszukiwań zmieniono elewację. W pierwotnym projekcie była jasna, z tynku mineralnego. Po przeprowadzonych analizach architekci zrezygnowali z tej opcji na rzecz droższej, bardziej szlachetnej, eleganckiej i trwałej okładziny z granitu oraz aluminium. Teraz, po dekadzie, można docenić ten wybór: mimo niekorzystnego (teoretycznie) wpływu wilgotnego, gdyńskiego powietrza - inwestycja wciąż prezentuje się jak nowa.

- Cieszymy się, że po raz kolejny udało nam się otworzyć nowy rozdział Trójmiasta - mówi Krzysztof Piotrowski.- Przykłady innych miast - Amsterdamu, Berlina pokazują, że dawne tereny przemysłowe, zagospodarowane w przemyślany sposób, mogą stać się dumą miasta i jego mieszkańców.

Wpisany w pejzaż

Życie potwierdza tą opinię: prawie codziennie na portalach społecznościowych pojawiają się kolejne zdjęcia inwestycji, która na zawsze zmieniła wizerunek gdyńskiego wybrzeża i stała się symbolem dynamicznego rozwoju miasta. Odbywają się tu sesje ślubne i biznesowe. Budynek pojawia się w albumach rodzinnych, relacjach na Instagramie, rysunkach dzieci. Sea Towers to symbol Gdyni. Sukces tego śmiałego projektu rozpoczął nowy rozdział w historii miasta, zachęcając kolejnych inwestorów do zbudowania tam hotelu, banku, nowoczesnych budynków biurowych, mieszkalnych i usługowych. Tworzą one prawdziwy gdyński waterfront.

- Sea Towers to jak dotąd nasze największe wyzwanie w sferze realizowania inwestycji w centrum miasta - mówi Krzysztof Piotrowski - Dało nam mnóstwo doświadczeń, które pożytkujemy dziś budując chociażby pobliską inwestycję Portova. Mamy nadzieję, że stanie się ona równie popularna i równie znacząca w pejzażu nowej Gdyni.

Portova, nawiązująca charakterem do modernistycznych tradycji Gdyni, powstanie u zbiegu ulic Węglowej, Wendy i Portowej, co oznacza, że przyszli mieszkańcy mają zagwarantowany swobodny dostęp do wszystkich udogodnień miasta. Z Sea Towers łączy ją nowoczesna architektura, eleganckie, reprezentatywne wnętrza i niesamowite widoki. Pierwszy etap budowy zostanie zrealizowany już pod koniec tego roku.

Gdy na poprzemysłowych terenach ruszała budowa najwyższego wówczas budynku mieszkalnego w Polsce, nie brakowało sceptyków

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: