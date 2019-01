Najczęstsze usterki samochodów. Te rzeczy psują się w każdym aucie! Czy można uniknąć takich awarii?

Najczęstsze usterki samochodów potrafią każdemu skutecznie zepsuć radość z posiadania samochodu. Każdy model auta ma swoje słabe punkty i doświadcza usterek, o których możliwości wystąpienia użytkownicy innych pojazdów nawet nie wiedzą, ale są też takie rzeczy, które prędzej czy później zdarzą się w każdym samochodzie. Takich awarii najczęściej można uniknąć tylko prewencją, o co warto zadbać zawczasu. Kiedy dopuścimy do zniszczenia jednego elementu, może się okazać, że przy okazji uszkodzą się także inne, a naprawa będzie bardzo kosztowna. Na co zwracać uwagę? Co zdarza się najczęściej? Zobacz w galerii!