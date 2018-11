Najładniejsze zdjęcia Gdańska zrobione dronem. Zobacz piękne zdjęcia Gdańska, opublikowane na Instagramie.

Wtargęli do mieszkania pokrzywdzonego, pobili go, a przebieg wydarzeń... transmitowali w internecie. Gdańska prokuratura oskarża 3 mężczyzn

szym

Trzech mężczyzn w wieku od 19 do 29 lat oskarżyła Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku. - Mężczyźni wtargnęli do mieszkania pokrzywdzonego, pobili go, a przebieg zdarzenia transmitowali w internecie - informuje prokurator Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańs...