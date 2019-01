Najlepsze realizacje architektoniczne Gdańska nagrodzone. Wśród nich kładka na Ołowiankę i Muzeum II Wojny Światowej

Dziś, po raz drugi już, przyznano „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszej gdańskiej realizacji architektonicznej” – w tej edycji za okres lat 2016-2017. Tytułem wyróżniono trzy obiekty: Kładkę na Ołowiankę, zespół zabudowy mieszkaniowej Brabank oraz Hotel Central przy Podwalu Grodzkim 4. Kapituła postanowiła także przyznać Nagrodę Specjalną – dla budynku Muzeum II Wojny Światowej – oraz trzy wyróżnienia.

Nagrodę otrzymują realizacje za szczególne wartości architektoniczne dla przestrzeni publicznej. Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata, a w Konkursie biorą udział obiekty zrealizowane i oddane do użytku w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok konkursu.

- Kapituła dokonała objazdu wszystkich zgłoszonych obiektów – mówił zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej i przewodniczący Kapituły Wiesław Bielawski podczas uroczystości wręczenia nagród, odbywającej się w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże. – Nasze dyskusje były bardzo ciekawe, aczkolwiek wielkich sporów nie było.

- Nasze miasto może się pochwalić wieloma ciekawymi realizacjami architektonicznymi. Architektura gdańszczan interesuje i często wywołuje emocjonalne reakcje – powiedział prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – To dobrze, bo pewna kontrowersja jest w architekturze miejskiej potrzebna, miasto nie może być w każdym miejscu „grzeczne”. Potrzebne są wyraziste symbole, które zarówno dziś, jak i w przyszłości będą budzić dyskusję. Dlatego chciałbym, by konkurs był kontynuowany i by co dwa lata można było przedstawiać i nagradzać kolejne niezwykłe obiekty naszego miasta.

Poniżej pełna lista laureatów i wyróżnionych:

* Nagroda specjalna: Muzeum II Wojny Światowej

Autor projektu: Studio Architektoniczne Kwadrat, architekci: Jacek Droszcz, Bazyli Domsta, Andrzej Kwieciński, Zbigniew Kowalewski

Inwestor: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Wykonawca: Konsorcjum Warbud-Hochtief, Muzeum II WŚ s.c.

* Nagroda: Zespół zabudowy mieszkaniowej Brabank

Autor projektu: Studio Architektoniczne Kwadrat, architekci: Jacek Droszcz i Bazyli Domsta

Inwestor i wykonawca: Invest Komfort Spółka Akcyjna Sp. K.

*Nagroda: Kładka na Ołowiankę

Autor projektu: Viktor Markelj and Marjan Pipenbaher Ponting Consulting Engineers Ltd. (Maribor, Słowenia)

Inwestor: Gmina Miasta Gdańska

Wykonawca: Intercor Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych

*Nagroda: Hotel Central, Podwale Grodzkie 4 (remont i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania.)

Nagroda: arch. Roger Kostarczyk (Ako Architekci), arch. Dariusz Marzecki (Studio-Projekt WM)

Inwestor i wykonawca: Cezary Zieliński, Versus sp. z o.o.

*Wyróżnienie: Hossa Garnizon, kwartał 8

Autor projektu: Pracownia Projektowa Grupy Inwestycyjnej HOSSA SA, architekci: Marcin Woyciechowski, Maja Dynak

Inwestor i wykonawca: Grupa Inwestycyjna Hossa SA

*Wyróżnienie: Oliwski Ratusz Kultury. Ośrodek kultury, sztuki, edukacji i integracji społecznej.

Autor projektu: Marek Kolesiński, Design 26 spółka z o.o.

Inwestor: Andrzej Stelmasiewicz, Fundacja Wspólnota Gdańska

Wykonawca: Tomasz Kuchta, Contech s.c.

*Wyróżnienie: Zespół zabudowy mieszkaniowej Młoda Oliwa (ul. Macierzy Szkolnej, ul. Polanki)

Autor projektu: Fort Taraszkiewicz Architekci

Inwestor: Hanza Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o.

Wykonawca: Bauhaus Sp. z o.o.

