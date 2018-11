Najstarsze matki świata - gdy rodziły, były już babciami

70-letnia Meksykanka, María de la Luz, jest w zaawansowanej ciąży. Jeśli dojdzie do pomyślnego rozwiązania, kobieta pobije rekord należący do Hiszpanki Maria del Carmen Bousada de Lara, która do tej pory była najstarszą matką świata. Mowa o udokumentowanych przypadkach zajścia w ciążę - jeśli uwzględnimy także nieoficjalne doniesienia, sprawa wygląda nieco inaczej.