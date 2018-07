Sopot Beach rugby to największy plażowy turniej rugby w Polsce i jeden z największych w Europie. W pierwszy weekend sierpnia warto pojawić się na sopockiej plaży.

Obsada turnieju jest już prawie zamknięta, ale Jarosław Hodura, główny organizator festiwalu rugby deklaruje, że ma jeszcze wolne miejsca w charytatywnej części turnieju „Hodura Cup” . Odbędzie się ona w niedziela 5 sierpnia przy molo w Sopocie (wejście na plażę nr 23 ). Start zaplanowano na godz. 12. - Ideą tego turnieju jest wsparcie Klaudii i Jakuba, dwóch młodych osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - mówi „Dziennikowi Bałtyckiemu” Hodura. Turniej jest dla amatorów z maksymalnie jednym lub jedną zawodniczką grającą obecnie lub kiedykolwiek w rugby. Drużyny będą 5- osobowe, a mecze będą trwać 2 razy po 3 minuty. Zapisać się będzie można nawet w dniu turnieju do godz.11.Sopot Beach Rugby zacznie się w piątek 3 sierpnia i potrwa do niedzieli. To będą trzy dni z plażowym rugby, czyli odmianą zyskującą coraz większą popularność w miejscowościach nadmorskich z tradycjami rugby, czyli takimi jak choćby Sopot. Splendoru imprezie ma dodać obecność najlepszej polskiej pięściarki Ewy Piątkowskiej, która została Ambasadorką Sopot Beach Rugby.- Przez trzy sezony grałam w rugby, także jako reprezentantka Polski. Mimo, że kilka lat temu postanowiłam porzucić tę dyscyplinę na rzecz kariery w boksie zawodowym, rugby jest mi cały czas bardzo bliskie - mówi Ewa „Tygrysica” Piątkowska. Rugby to wspaniała dyscyplina i chciałabym, żeby w Polsce zdobyła kiedyś taką popularność, jak w innych krajach. Pod względem atmosfery na turniejach - zarówno między zawodnikami, jak i na trybunach - niewiele sportów może się równać z rugby i cieszę się, że znowu będę mogła być tego częścią. Turniej Beach Rugby w Sopocie słynie ze świetnej organizacji i jest okazją do zainteresowania tą dyscypliną osób, które spędzają lato nad morzem. Trudno wyobrazić sobie przyjemniejsze okoliczności, niż plaża, morze i rugby. Zachęcam do spędzenia weekendu z jajowatą piłką - mówi Piątkowska.