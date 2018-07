Groził przedmiotem przypominającym broń i ukradł pieniądze. Policjanci poszukują napastnika, który dziś (w środę 11.07.) napadł na kuriera. Do zdarzenia doszło w Gdańsku, w Nowym Porcie.

Co dalej z basenem we Wrzeszczu? Prezydent Gdańska zapowiada, że postępowanie...

Do napadu na pracownika firmy kurierskiej doszło dziś przed południem w Nowym Porcie. Jak poinformowali funkcjonariusze, poszukiwany jest szczupły, wysoki mężczyzna, ubrany na czarno. - Podczas napadu na głowie miał kaptur, groził kurierowi przedmiotem przypominającym broń - mówi -Zaraz po wydarzeniu, poszkodowany powiadomił policję. - Na miejscu pojawiło się kilka radiowozów. Z informacji uzyskanych przez policjantów wynika, że gdy kurier wyszedł z auta, by dostarczyć przesyłkę, gdy wracał do samochodu, w klatce bloku drogę zagrodził mu napastnik oraz zagroził mu przedmiotem przypominającym broń. Po tym, jak odebrał kurierowi pieniądze, oddalił się - mówi - st.asp. Mariusz ChrzanowskiŁupem złodzieja padło kilkaset złotych. - Policjanci rozpytują mieszkańców okolicy, analizowany będzie także monitoring. Napastnik ubrany był w charakterystyczny strój, co może ułatwić jego namierzenie - podsumowuje.Jak się dowiedzieliśmy, funkcjonariusze sprawdzą także m.in. osoby, które wcześniej popełniały podobne przestępstwa.