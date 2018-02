Gdańscy policjanci poszukują mężczyzn, którzy mogą mieć związek z napadem na sklep. Według policyjnych ustaleń sprawcy napadli na sprzedawcę w sklepie przy ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku. Grozi przedmiotem przypominającym broń i wymusili wydanie pieniędzy. Zobaczcie wideo z monitoringu.

Napad na sklep przy ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku - rysopisy:

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku pod nadzorem prokuratora prowadzą postępowanie w sprawie rozboju, do którego doszło 29 listopada 2017 roku o godz. 23.45 przy ulicy Grunwaldzkiej w Gdańsku.Na miejscu przestępstwa policjanci zabezpieczyli szereg śladów.Z ustaleń policjantów wynika, że najprawdopodobniej ci sami mężczyźni widoczni na zapisie monitoringu około godziny 19:30, robią w sklepie zakupy, a potem o godzinie 23:45 dokonują rozboju. Zarejestrowani na filmie napastnicy wbiegają do sklepu, na twarze mają naciągnięte kominiarki, a na głowie kaptury. Jeden z mężczyzn grozi sprzedawcy przedmiotem przypominającym broń i żąda wydania pieniędzy z kasy, po odebraniu gotówki uderza sprzedawcę w twarz. Sprawcy po kradzieży uciekają ze sklepu.Napastnicy to mężczyźni w wieku około 25-30 lat.Pierwszy z nich to mężczyzna który ma około 180-185 cm wzrostu, sylwetka otyła, twarz okrągła. Mężczyzna ubrany był w szare dresowe spodnie, sportowe buty, kurtkę koloru niebieskiego z elementami koloru białego przy zamkach, na głowie miał czarną czapkę z jasnym napisem.Drugi sprawca to mężczyzna w wieku około 25-30 lat, wzrost ok. 180 cm., o szczupłej budowie ciała, włosy w kolorze ciemnego blondu, widoczne zakola, twarz pociągła. Mężczyzna ubrany był w kurtkę pikowaną koloru granatowego, buty koloru niebieskiego z literą „N".- Zwracamy się z prośbą o pomoc do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyzn lub mają jakiekolwiek informacje na ich temat, osoby te prosimy o kontakt z policjantami z Gdańska- apelują policjanci.