Narkotyki i cudze dokumenty w mieszkaniu 63-latka z Gdańska. Policja znalazła m.in. kokainę, haszysz i ekstasy. Mężczyzna został aresztowany

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz podrabianie i przerabianie dokumentów. Zatrzymany to 63-letni mieszkaniec Gdańska.

Do zatrzymania mężczyzny doszło po tym, jak policjanci, podejrzewając 63-latka o posiadania środków odurzających, na podstawie zebranego materiału, sprawdzili jego mieszkanie - mówi asp. Karina Kamińska z KMP Gdańsk. - Tam funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli łącznie blisko 200 porcji różnego rodzaju narkotyków. Była to kokaina, haszysz i tabletki ekstasy.

Narkotyki zostały zabezpieczone przez policjantów i zbadane przez biegłego chemika. Podczas przeszukania mieszkania 63-latka policjanci znaleźli również i zabezpieczyli paszport oraz kilka kserokopii dowodów osobistych oraz praw jazdy.

Podejrzany mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. W miniony piątek został doprowadzony do prokuratora, który przedstawił mu zarzuty. Oprócz posiadania znacznej ilości środków odurzających funkcjonariusze udowodnili mu również, że mężczyzna przygotowywał się do podrabiania lub przerabiania dokumentów oraz posługiwania się cudzym dokumentem. Sąd na wniosek prokuratury podjął decyzje o jego tymczasowym aresztowaniu.

Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Za przygotowania do przestępstwa, jakim jest podrabianie i fałszowanie dokumentów oraz posługiwanie się cudzym dokumentem grozi do dwóch lat więzienia.

Zobacz też: Przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia