"Nasz Nowy Dom" odmienił życie rodzinie z pow. sztumskiego!

"Nasz Nowy Dom". Odnowili mieszkanie pani Ewy i jej 16-letniej córki

"Nasz Nowy Dom" to program na antenie Polsatu, w którym pod wodzą Katarzyny Dowbor odbywają się rewolucje domów i mieszkań, które zazwyczaj nie nadają się do zamieszkania. Program ma pomagać ludziom w odzyskiwaniu nowego miejsca na ziemi.

W marcowym odcinku zobaczyliśmy metamorfozę domu pani Ewy i jej córki, szesnastoletniej Eweliny, które mieszkają we wsi Czerwony Dwór w powiecie sztumskim, w gminie Stary Targ.

"Nasz Nowy Dom". Metamorfoza domu z Czerwonego Dworu. Opis odcinka

Pani Ewa jest wdową, mąż zmarł, gdy Ewelina była maleńkim dzieckiem. Rodzina utrzymywała się z prac rolnych, pani Ewa zbierała zioła. Dwa lata temu u kobiety zdiagnozowano nowotwór piersi. Po operacji i chemioterapii praca jak dawniej nie jest już możliwa. Dodatkowym kłopotem okazał się coraz starszy dom. Dziurawe podłogi i okna wpuszczały do środka zimno. Stary piec grzał coraz gorzej, a w końcu doszło do tragedii - Ewelina zasłabła i trafiła do szpitala w wyniku zatrucia czadem. Śmiertelne niebezpieczeństwo zmusiło kobiety do podjęcia decyzji o wyprowadzce. Wynajęły niewielką kawalerkę w pobliskim Sztumie. Po zapłaceniu za mieszkanie w portfelu pani Ewy zostaje kilkadziesiąt złotych na przeżycie całego miesiąca.