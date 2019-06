Nasz wyjątkowy album! „Poczet samorządowców województwa pomorskiego 1990-2023” już do kupienia!

- To nasz hołd złożony tym ludziom w osobliwym roku 2019. Jest to rok wolności i solidarności (ogłoszony przez Sejmik Województwa Pomorskiego), ale też rok wielu ważnych rocznic. Mija 20 lat od powołania samorządu powiatowego i wojewódzkiego, 30 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu RP, 15 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i 20 lat od przyjęcia Polski do NATO. Zaś w przyszłym 2020 roku świętować będziemy w Polsce 30-lecie ustawy samorządowej, wprowadzonej w życie w roku 1990 i dającej szerokie uprawnienia zarówno społeczeństwu, jak i wybranym w sposób demokratyczny władzom - podkreśla pomysłodawca książki Mariusz Szmidka, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”.