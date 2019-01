Natalia Capelik-Muianga z Gdańska w The Voice of Poland. Jest w drużynie Grzegorza Hyżego, wygrała Bitwę i przeszła do kolejnego etapu

Młoda wokalistka w The Voice of Poland na Przesłuchaniach w ciemno zaśpiewała utwór "No Roots". Cała czwórka jurorów odwróciła się, a Natalia zdecydowała się zasilić szeregi drużyny Grzegorza.

W pierwszym odcinku Bitew, Natalia śpiewała razem z Wojtkiem Stefanowskim utwór "I Know What You Did Last Summer". Za Natalią był Michał Szpak, Patrycja Markowska i Piotr Cugowski.

Trener Natalii, Grzegorz Hyży, podsumował jej występ: "I Wojtek i Natalia zaśpiewaliście świetnie. Ja myślę, że to była przede wszystkim bitwa na spokój i na doświadczenie sceniczne i dzisiaj lepiej poradziła sobie Natalia." Tym samym, gdańszczanka przeszła do kolejnego etapu programu.