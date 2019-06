Nawałnica nad Pomorzem: Burze, grad i silny wiatr w województwie

godz. 22:10 IMGW: Aktualnie najsilniejsze burze występują na Pomorzu , w północnej części woj. wielkopolskiego oraz częściowo kujawsko-pomorskiego. Znajduje się tu burza wielokomórkowa z tendencją do rozwoju nowych komórek od południa . Na chwilę obecną struktura ma układ liniowy, co może skutkować silnymi porywami wiatru.

Ostrzeżenie IMGW 15.06.2019: Najwyższy alert!

W sobotę 15.06.2019 od godz. 18.00 do godz. 4.00 dnia 16.06.2019 r. w województwie pomorskim (wszystkie powiaty) prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 40 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 130 km/h. Miejscami grad o rozmiarze do 5 cm. Lokalnie - ryzyko wystąpienia trąb powietrznych.