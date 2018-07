Na sierpień 2018 Netflix przygotował wiele nowości dla swoich widzów. Na platformie znajdziemy nowe filmy i seriale. Jedną z najciekawszych i najbardziej wyczekiwanych będzie premiera drugiego sezonu serialu Ozark. Sprawdźcie listę premier Netflixa na sierpień 2018.

Netflix sierpień 2018- premiery

Netflix sierpień 2018- filmy i seriale

Switched – 1 sierpnia

Kokainowe Wybrzeże – 3 sierpnia

W marszowym rytmie – 3 sierpnia

72 niebezpieczne zwierzęta: Azja – 10 sierpnia

All about the Washingtons – 10 sierpnia

Bogate menu – 10 sierpnia

Dom Kwiatów – 10 sierpnia

Insatiable – 10 sierpnia

Tajemnicze choroby – 10 sierpnia

Magik wśród ludzi – 17 sierpnia

Rentowna renowacja – 17 sierpnia

Rozczarowani – 17 sierpnia

Marlon: Sezon 2 – 22 sierpnia

Great News – 23 sierpnia

Karppi – 23 sierpnia

Ghul – 24 sierpnia

The Innocents – 24 sierpnia

Ozark: Sezon 2 – 31 sierpnia

Paradise PD – 31 sierpnia

Ultimate Beastmaster: Survival of the Fittest – 31 sierpnia

Brij Mohan Amar Rahe – 3 sierpnia

Jaki ojciec, taka córka – 3 sierpnia

Zaginiona – 9 sierpnia

Męska paczka – 10 sierpnia

Stowarzyszenie Miłośników Literatury i Placka z Kartoflanych Obierek – 10 sierpnia

Do wszystkich chłopców, których kochałam – 17 sierpnia

The After Party – 24 sierpnia

The Motive – 17 sierpnia

Las leyes de la termodinámica – 31 sierpnia

Netflix na okres wakacyjny przygotował dla widzów wiele nowości i premier znanych już produkcji. W sierpniu ukaże się między innymi premiera 2. sezonu serialu Ozark. Opowiada on o doradcy finansowym, który ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolarów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.Premiera 2. sezonu Ozark- 31 sierpnia 2018.W sierpniu na Netflixie będziemy mogli zobaczyć między innymi polski serial Ultraviolet (wyprodukowany przez AXN). Opowiada on historię Oli Serafin, która dołącza do grupy detektywów amatorów rozwiązujących sprawy, których policja nie rozwikłała.W ostatnim miesiącu wakacji Netflix wyemituje też dwa zupełnie nowe seriale oryginalne. The Innocents i Insatiable. Ta druga produkcja, jeszcze przed premierą wzbudziła wiele kontrowersji. Część widzów, która obejrzała zwiastun serialu uważa, że obraża on osoby otyłe i wyśmiewa je. Powstała nawet petycja, w której podpisani wnioskują o nie emitowanie serialu.W ofercie Netflixa pojawią się również filmowe klasyki: Blues Brothers i Dotyk zła Orsona Wellesa.

