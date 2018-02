Organizatorzy Open'er Festival w Gdyni, ogłosili kolejnego wykonawcę, który wystąpi 4 lipca 2018 r. Jest nim Nick Cave & The Bad Seeds.

Na głównej scenie, 4 lipca 2018 roku wystąpi Nick Cave wraz z zespołem The Bad Seeds. Jest to australijski wokalista rockowy, który słynie ze specyficznego głosu o ciemnej barwie. Zasłynął w postpunkowym zespole The Birthday Party, a w 1983 roku założył zespół The Bad Seeds, z którym gra do dziś.Najsłynniejsze albumy Nick Cave & The Bad Seeds to „Tender Prey” z 1988, „The Good Son” z 1990, „Let Love In” z 1994 i „Murder Ballads” z 1996. A najpopularniejszymi utworami zespołu są „The Mercy Seat”, „The Weeping Song”, „Do You Love Me?”, „Where The Wild Roses Grow”, „Henry Lee” i „Into My Arms”.Nick Cave & The Bad Seeds wystąpią w Gdyni w środę, 4 lipca 2018. Tego dnia usłyszymy również Fleet Foxes, Migos i Arctic Monkeys.