Mimo obietnic ze strony władz miasta, póki co na pewno nie dojdzie do budowy basenu we Wrzeszczu Dolnym. Jak dowiedzieliśmy się, miastu nie udało się znaleźć partnera prywatnego do inwestycji. - Czujemy się oszukani- mówi szef tamtejszej Rady Dzielnicy i zapowiada rozpoczęcie zbiórki podpisów pod petycją.

Basen miał powstać w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 49. Poza pływalnią, w planach była plaża z trzema wannami jacuzzi i zespół saun z prysznicami.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

Przygotowywany od dwóch lat projekt przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego budowy pływalni na rogu ulic Kościuszki i al. Legionów, spalił właśnie na panewce.Miasto zaczęło szukać partnera do inwestycji latem 2016 r.Dodatkowo, przebudowany miał zostać m.in. okoliczny układ drogowy i powstać miał ogólnodostępny parking. Ze wszystkiego korzystać mieli nie tylko mieszkańcy Wrzeszcza, ale i pobliskiej Zaspy. Wszystko miało być gotowe na przełomie 2018 i 2019 roku. Miało, ale nie będzie. Bo nie udało się znaleźć inwestora chętnego do tego, by zaprojektował, sfinansował, wybudował, a następnie administrował obiektem.Ta zła wiadomość dotarła w ubiegłym tygodniu do Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny pismem od wiceprezydent Aleksandry Dulkiewicz. 29 czerwca upłynął termin składania ofert w postępowaniu na wybór partnera w celu realizacji inwestycji. W postępowaniu niestety nie wpłynęła żadna oferta - poinformowała na piśmie wiceprezydent Dulkiewicz. - Mimo znacznych wysiłków, jakie podjęto ze strony miasta w procesie przygotowania, ogłoszenia, a następnie negocjacji z kandydatami, którzy zgłosili się do udziału w postępowaniu, procedura nie zakończyła się złożeniem ofert - wskazała.Wiceprezydent zaznaczyła też, że istnieje możliwość ponowienia postępowania.- Jednak działanie to wymaga w pierwszej kolejności przeprowadzenia analiz i prawdopodobnie dokonania modyfikacji założeń projektu, tak aby kolejne podejście, korzystając z doświadczeń zakończonego postępowania, przyniosło wymierny efekt - wskazała Dulkiewicz.Krystian Kłos, przewodniczący zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, otrzymaną informację przyjął ze smutkiem.- Podczas wielu rozmów zapewniano nas, że rozpoczęcie budowy nowej pływalni to kwestia kilkunastu miesięcy. Zaufaliśmy panu prezydentowi Adamowiczowi, który już podczas spotkania z mieszkańcami naszej dzielnicy w lutym 2016 r. informował, że jeszcze w tym samym roku rozpocznie się konkurs na budowę basenu. Trwał on jednak niezwykle długo i zakończył się fiaskiem pod koniec czerwca 2018 r. - mówi Krystian Kłos. - Pan Prezydent chwalił się jeszcze niepowstałym basenem wiele razy podczas swoich różnych wystąpień. Dziś mówi nam, że basenu nie będzie. Czujemy się oszukani - ubolewa.Kłos podkreśla, że ponad 45 tys. mieszkańców Wrzeszcza Dolnego i Górnego pozostaje bez ogólnodostępnej, miejskiej pływalni.- Dlatego oczekujemy od Miasta Gdańsk jak najszybszego rozpoczęcia budowy basenu ze środków własnych. Już od dziś rozpoczynamy organizację zbiórki podpisów pod wnioskiem do władz miasta o bezzwłoczne rozpoczęcie budowy basenu we Wrzeszczu - podkreśla Kłos i zaprasza wszystkich zainteresowanych pomocą w zbiórce do kontaktu. Akcja będzie prowadzona pod nazwą “TAK dla basenu we Wrzeszczu”.- Nie jest to jedyna niezrealizowana inwestycja obietnica przez prezydenta. Potęguje to wrażenie, że sprawy dzielnic i zamieszkujących ich mieszkańców są ignorowane prze obecne władze - komentuje Kłos.