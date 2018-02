W weekend, gdańscy policjanci zatrzymali 39-latka z Gdańska, który zniszczył witrynę sklepu przy ul. Waryńskiego.

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

- 31 stycznia tego roku około godziny 6.50 policjanci zostali zaalarmowani przez sprzedawcę pieczywa ze sklepu przy ul. Waryńskiego, że agresywny i najprawdopodobniej pijany mężczyzna po tym jak usłyszał od sprzedawczyni, że nie ma już w sprzedaży bułek zaczął uderzać pięściami w witrynę sklepu - mówiu. - Uderzenia były tak silne, że witryna została wepchnięta do środka, a stojąca na ladzie waga elektroniczna spadła na podłogę. Kiedy sprzedawczyni zaczęła dzwonić na numer alarmowy , mężczyzna uciekł.Właściciel sklepu oszacował straty na blisko 900 złotych.Policjanci, którzy pracowali nad tą sprawą ustalili, że prawdopodobnym sprawcą zniszczenia mienia jest 39-letni mieszkaniec Gdańska. Mężczyzna został zatrzymany w miniony piątek, kiedy wychodził ze swojego mieszkania we Wrzeszczu. 39-latek trafił do policyjnego aresztu. W sobotę usłyszał zarzut zniszczenia mienia, za to przestępstwo może mu grozić do 5 lat pozbawienia wolności, sąd może również orzec naprawienie szkody.Jak ustalili policjanci 39-latek był również poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk- Wrzeszcz.