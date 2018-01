Choć nie wszyscy o tym wiedzą, David Bowie był nie tylko zapalonym muzykiem, ale również wielkim pasjonatem literatury. Znana jest nawet lista stu ulubionych książek artysty. Dzięki niej każdy z nas może dołączyć do klubu „Czytamy ulubione książki Davida Bowiego”.

Lista ulubionych książek Bowiego pojawiła się w październiku 2013 roku na oficjalnej stronie artysty. Znajdziemy tam klasykę literatury, powieści biograficzne czy te związane z branżą muzyczną. Nic dziwnego, że już dwa lata później przyjaciele gwiazdy założyli założyli nieoficjalny klub książkowy, w ramach którego czytają losowo wybrane pozycje z tej listy. Zachęcają, abyśmy dołączyli do niego również i my.Na inny pomysł wpadł syn Bowiego, Duncan Jones. Pod koniec grudnia zaprosił wszystkich fanów artysty do czytania powieści Hawksmoor Petera Ackroyda. To jedna z pozycji na liście TOP 100 Bowiego. Daje nam czas do 1 lutego, potem zaproponuje kolejny tytuł.