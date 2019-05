Nie uwierzycie, co potrafią drzewa. Mają nawet swój internet!

Powszechnie wiadomo, że drzewa za dnia zamieniają dwutlenek węgla na niezbędny do życia tlen, jednak to zaledwie ułamek ich niezwykłych umiejętności. Lasy to nie tylko gigantyczne magazyny wody i ostoja dla wielu gatunków zwierząt, ale także ogromne superorganizmy komunikujące się ze sobą, walczące na śmierć i życie oraz dbające o członków rodziny. Należy też pamiętać, że to właśnie lasy pozwalają utrzymać biologiczną równowagę na naszej planecie, dlatego też zasługują na szczególną ochronę.

