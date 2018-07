Nie żyje Kora (Olga Sipowicz, wcześniej Jackowska). Wokalistka zespołu Maanam zmarła w sobotę, 28 lipca 2018 r. nad ranem w wieku 67 lat. Od kilku lat zmagała się z chorobą nowotworową.

Wyjątkowa kobieta, żona, matka, babcia, przyjaciółka. Ikona wolności. Zawsze bezkompromisowa w dążeniu do prawdy. Zaangażowana w ruch hipisowski, w działalność pierwszej Solidarności, w budowę demokracji i ruchy kobiece. Muzyka Kory i jej pięć lat temu zmarłego męża Marka Jackowskiego, z którym razem stworzyli zespół MAANAM, a także solowa działalność towarzyszyła nam od roku 1979. Kora tworzyła pewną epokę, która wraz z jej odejściem kończy się. Od pięciu lat walczyła mężnie z chorobą nowotworową. Ostatni miesiąc był bardzo trudny. Na końcowej drodze towarzyszyła jej rodzina, przyjaciele i wiele oddanych osób. W tę długą walkę zaangażowanych było wiele najlepszych szpitali, lekarzy, pielęgniarek i opiekunów, za co im z całego serca dziękujemy. Kora dawała ludziom miłość i otoczona była miłością. Zawsze będziemy ją kochać.



Kamil Sipowicz, rodzina i przyjaciele.

"Z ogromnym żalem i rozpaczą informujemy, że dziś o 5.30 na swoim ukochanym Roztoczu w otoczeniu najbliższych osób, ukochanych zwierząt i wspaniałej przyrody zmarła Kora" - czytamy na jej oficjalnym profilu na Facebooku.Kora, a właściwie Olga Ostrowska (po mężach Jackowska, Sipowicz) urodziła się 8 czerwca 1951 roku w Krakowie.Jako nastolatka była silnie związana z krakowskim środowiskiem artystycznym i hippisowskim. Przyjaźniła się z Piotrem Skrzyneckim, Jerzym Beresiem, Wiesławem Dymnym, Krystyną Zachwatowicz czy Piotrem Markiem. To w czasach hippisowskich przyjęła swój pseudonim Kora.W latach 1976–2008 była wokalistką Maanam i autorką tekstów. A grupa stała się jedną z najważniejszych i najpopularniejszych w historii polskiej muzyki rockowej.Maanam wydał 11 studyjnych albumów. Wylansował rekordową ilość kilkudziesięciu przebojów, między innymi: "Boskie Buenos", "O! Nie rób tyle hałasu", "Kocham cię, kochanie moje", "Lucciola" oraz "Wyjątkowo zimny maj", "Zapatrzenie" czy "Po to jesteś na świecie", ale po 32 latach działalności zespół zawiesił ją w grudniu 2008 roku. Reaktywował się na początku lat 90. i działał do 2008 roku.Później Kora kontynuowała karierę solową. W latach 2011-2016 Kora była jurorką programu "Must Be the Music. Tylko muzyka" w telewizji Polsat.W marcu 2011 roku, z okazji 35. rocznicy debiutu Kory w Maanamie, koncern EMI wydał zremasterowane reedycje wszystkich polskich studyjnych albumów zespołu oraz solowych Kory, a w październiku także tych zagranicznych i kilku kompilacji grupy. W międzyczasie, w czerwcu Kora uczciła 35 lat swojej działalności artystycznej jubileuszowym recitalem podczas festiwalu TOPtrendy. Z tej okazji otrzymała tam nagrodę Bursztynowego Słowika.31 sierpnia 2011 roku, w 31. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył Korę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski jako zasłużonego twórcę kultury, a 11 kwietnia 2014 roku została odznaczona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, przyznawanym osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.Z chorobą nowotworową walczyła od 2013 roku. Po podjętej terapii wokalistka rozpoczęła kampanię na rzecz refundacji leku zawierającego substancję czynną – olaparyb; w związku z wysoką ceną leczenia Kora musiała sprzedać dom. W 2016 roku lek został w Polsce włączony do osobnego programu lekowego.