Nie żyje mężczyzna pobity w pociągu SKM. Do pobicia doszło na wysokości stacji Gdynia Główna. Sprawca zostanie doprowadzony do prokuratury

Pobicie w SKM. Nie żyje 59-latek

Do tragedii doszło w poniedziałek 19 listopada 2018 r., w biały dzień, kiedy skład docierał do stacji Gdynia Główna. Bójka wywiązała się między dwoma mężczyznami, chociaż według świadków, prawdopodobnie było to po prostu pobicie, w wyniku którego ucierpiał 59-letni mężczyzna. Niestety, we wtorek okazało się, że zdarzenie miało śmiertelny skutek. Sprawca został od razu zatrzymany przez służby.

- Do zdarzenia doszło w poniedziałek w okolicy godz. 12.30 w pociągu SKM relacji Gdańsk - Wejherowo. Do bójki między mężczyznami doszło na wysokości stacji Gdynia Główna. Jeden z nich doznał obrażeń głowy - informuje kom. Krzysztof Kuśmierczyk, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni.

Pobity zmarł w wtorek w szpitalu. Z kolei zatrzymany to 31-letni mieszkaniec Sopotu, który w środę zostanie doprowadzony do prokuratury. Zostaną mu przedstawione zarzuty.

Pobicie w SKM. Policja prosi świadków o kontakt

Policja obecnie ustala okoliczności pobicia w SKM. Zwraca się do świadków o zgłaszanie się do najbliższego komisariatu policji i przekazywanie informacji o zajściu.

