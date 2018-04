Panie Andrzeju to co wyprawia oszust Paweł Adamowicz w gdańsku to jest w Normalnym Kraju nie do przyjęcia My jako Stowarzyszenie Przeciwdziałania Korupcji, Niegospodarności , Obrony Praw Człowieka ''efas' KRS 0000401445 w Rumi i Tczewie jest nas działaczy społecznych razem 148-osób i popieramy Pana zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Tylko czy to nie będzie zamiecione pod dywan przez prokuratorów okręgowych którzy mają [AMNEZJĘ [ w aferach [AMBER -GOLD [ bo taki prokurator Ireneusz Tomaszewski Dariusz Różycki Witold Niesiołowski z Gdyni podczas przesłuchania przed komisją AMBER -GOLD to udawali że nic nie wiedzą nic nie pamiętają ale można zawierzyć Panu Prokuratorowi Mariuszowi Duszyńskiemu /

Pozdrawiamy z Rumi prezes ''efas'