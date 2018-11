Niedziele handlowe 2019. Sprawdź kalendarz niedziel handlowych i wolnych od handlu w 2019 roku

Niedziele handlowe 2019. Kiedy sklepy będą zamknięte?

Już wkrótce niedzielne zakupy będą możliwe tylko raz w miesiącu. Zmiany, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami związkowców, wejdą w życie zaraz po nowym roku. Przedsiębiorcy nie kryją przerażenia. Ich zdaniem, trzykrotny zakaz handlu w miesiącu może mieć opłakane skutki dla polskiej gospodarki.

- Jest to pomysł, który godzi w rynek wewnętrzny – komentuje dla „Dziennika Bałtyckiego” dr Andrzej Faliński, ekspert ds. handlu i rynku detalicznego. - Nasza gospodarka buduje swój produkt krajowy i rozwój przede wszystkim na konsumpcji. Teraz ta konsumpcja jest przycinana, jakby była nieskończona. A nie jest. Już w tej chwili, jak wynika z najnowszych danych, dynamika konsumpcji spada z poziomu ok. 4,9-4,8 do 4,5 proc. Powoli mija wśród społeczeństwa optymizm kredytobiorczy, chwiać zaczyna się też efekt 500 plus i uważam, że w tych warunkach zabieranie handlowi czasu pracy to z jednej strony strzał w makroekonomikę kraju, a z drugiej - w słabsze podmioty - dodaje.

Podobnego zdania są przedstawiciele Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

- Zmiany legislacyjne dotykające handel przypadają na peak gospodarczy, więc istnieje powszechne przekonanie, że nie mają one wpływu na ekonomię naszego kraju. Ale już obserwujemy, że dynamika sprzedaży spada, więc jest prawdopodobne, że w ciągu kolejnych miesięcy gospodarka nieco wyhamuje. Od początku 2019 r. już trzy niedziele będą niehandlowe i odczują to dotkliwie nie tylko konsumenci, ale i budżet państwa – mówi nam Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

Niedziele handlowe 2019. Solidarność uspakaja

O komentarz do sprawy poprosiliśmy związkowców. Zapewniają, że przedsiębiorcy żadnych powodów do niepokoju nie mają.

- To oburzające i niestety typowe dla branży handlowej – mam na myśli straszenie negatywnymi skutkami – mówi Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. - Kasandryczne zapowiedzi o utracie 100 tys. miejsc pracy i wielomiliardowych stratach nie tylko się nie sprawdziły, ale wręcz ośmieszyły ekspertów pracodawców. Sytuacja jest dokładnie odwrotna. Już dzisiaj brakuje ok. 160 tys. pracowników, a obroty rosną zamiast spadać. Przypomnę, że ograniczenie handlu ma docelowo objąć wszystkie niedziele, co było od samego początku wiadome. Wychodząc niejako naprzeciw zgodziliśmy się na kompromisowe rozwiązanie – takie swoiste vacatio legis – żeby rozłożyć to na dwa lata. I sytuacja, gdy będą wszystkie niedziele wolne od handlu będzie zdrowsza, niż to co dzieje się obecnie, gdzie ciągle zadajemy sobie pytanie, czy to wolna, czy handlowa niedziela – mówi dalej Marek Lewandowski i dodaje na koniec: Motywem wprowadzenia ograniczeń było poprawienie losu blisko 1,2 mln pracowników handlu. Jak pokazują badania, pracownicy bardzo dobrze przyjęli tę zmianę, podobnie jak konsumenci. I z tego należy się cieszyć.

Choć opinii niezadowolonych klientów jest znacznie więcej, przedstawiciele NSZZ Solidarność tłumaczą, że wydłużenie niedzielnej doby zniwelowałoby niekorzystną dla pracowników lukę w ustawie o zakazie handlu w niedziele.

W 2020 roku ma obowiązywać całkowity zakaz handlu ma Wyjątkiem ma być 7 niedziel w roku podczas wzmożonego ruchu zakupowego: trzy przedświąteczne oraz w ostatnie niedziele przypadające w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

