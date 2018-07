Masz zdjęcie do tego tematu?

Od lat plagą w Gdańsku są nielegalne nocne wyścigi kierowców, którzy spotykają się w okolicy hali Olivia. W piątek w nocy policja po raz kolejny przeprowadziła akcję, w wyniku której zabrano prawo jazdy czterem kierowcom. W sumie nałożono 7 mandatów.

Kierowcy spotykają się raz w tygodniu w okolicy Hali Olivia przy skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej i ul. Bażyńskiego. Tam urządzają sobie wyścigi, oczywiście nie stosując się do przepisów i prędkości, która tam obowiązuje, czyli 50 km/h.W związku z napływającymi informacjami o nielegalnych wyścigach organizowanych m.in. na ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku, dziś w nocy już po raz kolejny gdańscy policjanci ruchu drogowego przeprowadzili interwencję.Działania te miały też na celu zwalczanie agresywnych zachowań na drodze. Podczas akcji funkcjonariusze podjęli interwencje wobec 8 kierujących, którzy złamali przepisy.- Podczas akcji policjanci skontrolowali w sumie 12 kierujących, którzy najprawdopodobniej chcieli wziąć udział w wyścigach. Funkcjonariusze zweryfikowali ich stan trzeźwości i sprawdzili wyposażenie ich samochodów oraz wymagane dokumenty – informują przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.Policjanci nałożyli na kierowców 7 mandatów karnych, m.in. za przekroczenie dozwolonej prędkości, niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, stan techniczny pojazdu i za kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Funkcjonariusze zatrzymali też 4 prawa jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym.W zeszłym roku także informowaliśmy o ">akcji policji wymierzonej przeciwko nielegalnym wyścigom w Gdańsku, wystawiono wtedy 20 mandatów>