Szukacie ciekawej, wakacyjnej lektury dla swoich dzieci? Książka „Niemożliwi detektywi. Część 1. Trefny nauczyciel” będzie strzałem w dziesiątkę.

Blanka, Bernard i Bajorek chodzą do jednej klasy, ale prawie wcale się nie znają. Pewnego dnia niepokojące wydarzenie zmusza ich do współpracy: w klasie pojawia się nowy nauczyciel. Uczniom od razu wydaje się podejrzany. W dodatku mówi „przyszłem” a nie "przyszedłem". Kim jest tajemnicza postać? Czego szuka w szkole? Jaja na ścianie, historyczna książka, czarna walizeczka – dzieci łączą elementy układanki i wpadają na trop.

Czy trefny nauczyciel wyniesie ze szkoły to, po co przyszedł?



Autorką pierwszej książki z cyklu „Niemożliwi detektywi” jest Patrycja Zarawska, która sama o sobie mówi, że uwielbia literaturę dla dzieci. - Czytam ją od zawsze, a tłumaczę od 20 lat - przyznaje. Na swoim koncie ma ponad czterysta przetłumaczonych książek i książeczek dla dzieci i podkreśla, że wciąż jej mało. Jej ulubionym bohaterem jest Huckelberry Finn, a pisarka - tak jak on - lubi się włóczyć, spać pod gwiazdami i nie słucha dorosłych. Nie sądzicie, że to dobrze wróży?



Jeśli wybieracie się na urlop z dziećmi i szukacie sposobu na to, żeby się nie nudziły, koniecznie zaproponujcie im tę zabawną, pełną przygód książkę o młodych detektywach. Kto wie, może uda jej się wygrać z komputerem, telewizorem albo telefonem komórkowym. Polecamy.

