Nieudane cumowanie katamaranu „Opal”. Uszkodzony został mur przy nadbrzeżu Motławy 23.07

Jak podaje portal Trójmiasto.pl, podczas cumowania statku katamaran uszkodził fragment muru przy nabrzeżu Motławy.

Jednostkę szybko odholowano z miejsca zdarzenia, ale w miejscu jego dotychczasowego postoju pozostała wielka wyrwa. Powód tego błędu nie jest jeszcze znany.

Katamaran ochrzczony imieniem „Opal” wszedł do służby w czerwcu 1981 roku. To jednostka należąca do Żeglugi Gdańskiej, przewożąca pasażerów na trasie Hel-Gdańsk. Na swój pokład może zabrać aż 450 osób.

Wraz z majówką ruszył sezon tramwajów wodnych. Jak co roku uruchomiono rejsy katamaranami w relacji z Gdańska, Gdyni i Sopotu do Helu.