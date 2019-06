Niezwykle doświadczony Argentyńczyk Pablo Crer i wchodzący w dorosłą siatkówkę Karol Urbanowicz nowymi środkowymi Trefla Gdańsk

Mistrz Argentyny, a także najlepszy środkowy Klubowych Mistrzostw Świata z 2016 roku – Pablo Crer – w sezonie 2019/2020 będzie reprezentować Trefla Gdańsk. Dla Argentyńczyka będzie to pierwszy sezon w PlusLidze. Na środku siatki szanse występów dostawać będzie także 18-letni Karol Urbanowicz.

Pablo Crer mierzy 205 cm wzrostu i 12 czerwca skończył 30 lat. Przygodę z seniorską siatkówką rozpoczął w 2008 roku w rodzinnym Rosario w prowincji Santa Fe, skąd po dwóch latach przeniósł się do klubu Villa Maria. Następnie trafił do Club Ciudad de Bolivar, z którym stanął wówczas dwukrotnie na najniższym stopniu podium mistrzostw kraju. W sezonie 2013/2014 bronił barw włoskiego Callipo Vibo Valentia, by po roku powrócić do miasta San Carlos de Bolivar i do dwóch brązowych medali dołożyć trzy srebrne (2015, 2016 i 2018) oraz dwa złote (2017 i 2019). Z drużyną, w której łącznie grał przez siedem lat, dwukrotnie sięgnął także po Puchar ACLAV oraz srebro Klubowych Mistrzostw Ameryki Południowej. W 2016 roku jego zespół z San Carlos de Bolivar zajął czwarte miejsce w Klubowych Mistrzostwach Świata, plasując się za drużynami Sady Cruzeiro, Zenita Kazań i Trentino Volley, a on sam – obok Rosjanina Artioma Wolwicza – został wybrany najlepszym środkowym zmagań.

- Bardzo się cieszę z przenosin do tak silnej ligi, jaką jest polska PlusLiga. Nie ukrywam, że jednym z argumentów za zmianą klubu na Gdańsk był także trener Michał Winiarski. Był on świetnym zawodnikiem i z pewnością będzie także bardzo wartościowym trenerem. Byłem zawsze pod wrażaniem jego gry i ogromnie się cieszę, że będziemy mogli razem pracować. Gdańsk znam z przyjazdów na różne turnieje z reprezentacją Argentyny i bardzo się cieszę, że będę mieszkał w tym pięknym mieście. Chcę dać jak najwięcej drużynie i zrobię wszystko, by przez cały sezon grać tak dobrze, jak to tylko możliwe – mówi Pablo Crer. Argentyńczyk ma za sobą wiele występów w reprezentacji. Najpierw narodowych barw bronił w kategoriach kadeta oraz juniora, a w 2010 roku zadebiutował w kadrze seniorów, stając w tym samym roku na drugim stopniu podium Pucharu Panamerykańskiego. Trzykrotnie z reprezentacją wywalczył także medale mistrzostw Ameryki Południowej, a dwukrotnie meldował się na podium Igrzysk Panamerykańskich. Środkowy Trefla Gdańsk dwukrotnie brał udział w igrzyskach olimpijskich – w Londynie w 2012 roku oraz w Rio de Janeiro cztery lata później. Obecnie Pablo Crer wraz z reprezentacją Argentyny walczy w Lidze Narodów. W najbliższy piątek kadra jego kraju zmierzy się z Polską.

– Na pozycji środkowych zależało mi na pozyskaniu zawodnika z dużym doświadczeniem, a za Pablo Crerem przemawia także jego ogranie na arenie międzynarodowej. Kibice polskiej reprezentacji mogą go dobrze znać z meczów Ligi Narodów, ponieważ wielokrotnie reprezentował on w tych rozgrywkach swój kraj, również w meczach z biało-czerwonymi – mówi Michał Winiarski, trener Trefla Gdańsk. – Pablo, obok Wojtka Grzyba, będzie bardzo ważną postacią w naszym zespole. Liczę, że młodsi zawodnicy będą czerpać z ich doświadczenia i będą się bardzo dobrze uzupełniali na boisku – dodaje trener Winiarski. Argentyńczyk związał się z klubem rocznym kontraktem. Formację środkowych zamyka 18-letni Karol Urbanowicz. Pierwsze siatkarskie kroki stawiał on w UKS-ie „Suchanik” Gdańsk, skąd trafił do drużyny kadetów Trefla. W sezonie 2016/2017 jako środkowy sięgnął z zespołem po wicemistrzostwo Polski. Przez kolejne dwa lata nadal reprezentował żółto-czarne barwy, a jednocześnie uczęszczał do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale. W rozgrywkach 2017/2018 zmienił pozycję i grał na przyjęciu, drugi raz z rzędu sięgając po srebrny medal mistrzostw Polski kadetów. W minionych rozgrywkach – ponownie grając na środku – zdobył po raz pierwszy w historii Trefla mistrzostwo kraju juniorów. Na swoim koncie ma także sukcesy reprezentacyjne – w 2017 roku wraz z kadrą U17 zdobył srebrny medal mistrzostw Europy Wschodniej EEVZA, a rok później sięgnął po złoto w tych zmaganiach. W 2018 roku zdobył także brązowy medal w mistrzostwach Polski kadetów w siatkówce plażowej.

- Poza dwojgiem doświadczonych środkowych, Pablo Crerem i Wojtkiem Grzybem, w zespole znajdzie się dwóch młodych zawodników na tej pozycji. Cała czwórka może od siebie wiele czerpać i mam nadzieję, że będą się uzupełniać na boisku – mówi trener Trefla Gdańsk, Michał Winiarski. – Bardzo zależało mi, by do drużyny dołączył młody i perspektywiczny gracz ze struktur młodzieżowych Trefla. Karol Urbanowicz idealnie wpisuje się w moją koncepcję. Myślę, że pójdzie w ślady Fabiana Majcherskiego i Szymona Jakubiszaka, którzy mają za sobą już po trzy sezony w seniorskiej drużynie, a wcześniej reprezentowali Trefla w zespołach młodzieżowych. Przejście z kategorii juniora do seniora wymaga mnóstwa pracy od młodego zawodnika, ale mam nadzieję, że dzięki naszej współpracy ten "przeskok" będzie płynny. Karol zdecydowanie posiada parametry, by w przyszłości być wysokiej klasy środkowym – dodaje trener Winiarski. Młody środkowy związał się z Treflem trzyletnim kontraktem.

polecane: Łukasz Fabiański: Mam nadzieję, że najlepsze przede mną