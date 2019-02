Niezwykłe transformacje: Wystarczyło tak niewiele, by bezdomni zmienili swoje życie

Najgorsze, co można zrobić, to ocenić książkę po okładce. Bardzo często patrzymy na ludzi przez pryzmat stereotypów, wyglądu lub tego, co nam się po prostu wydaje. Takie podejście może być niezwykle krzywdzące i - przede wszystkim - dalekie od prawdy. Podobną łatkę naklejamy, jako społeczeństwo, osobom bezdomnym. Widząc na ulicy kogoś, kto wygląda w jakikolwiek sposób podejrzanie, najchętniej omijamy go szerokim łukiem. Na szczęście są ludzie, którzy czerpią niezwykłą radość nie tylko z pomocy jaką niosą, ale także z samego kontaktu z osobami bezdomnymi. Jak się okazuje zwykłe strzyżenie może stać się okazją do poznania niesamowitych, choć przeważnie smutnych historii. Niekiedy potrafi także zmienić życie. Zobaczcie, jak prosty zabieg zmienia oblicze oraz poznajcie historie, które chwytają za serce. Niektóre z nich doczekały się swojego happy endu.